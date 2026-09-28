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Ekonomi

TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene yüzde 15 indirim

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TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene yüzde 15 indirim
Başlık ResmiTOKİ 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene yüzde 15 indirim

TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. 29-30 Eylül’de yapılacak ihalelerde peşin alımlara yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte arsa satışının yapılacağı iller...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

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PEŞİN ALIMA YÜZDE 15 İNDİRİM

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alıcılar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene yüzde 15 indirim
Başlık ResmiTOKİ 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene yüzde 15 indirim

ARSA SATIŞININ YAPILACAĞI İLLER

Muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan toplam 1 milyon 684 bin 690 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 383 arsa açık artırmayla satılacak.

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AÇIK ARTIRMA TARİHİ 29-30 EYLÜL

Açık artırmalar, 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca, "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek. Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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