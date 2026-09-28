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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli
Başlık ResmiTBMM Başkanı Kurtulmuştan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, borsa ve fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, küçük yatırımcıların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlayanlardan kararlılıkla hesap sorulacağını söyledi. Kurtulmuş, "Kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, hepsinden hesap sorulmalıdır." dedi. İddialarda adı geçen milletvekillerinin dokunulmazlık süreçlerine de değinen Kurtulmuş, Meclis'e henüz bir fezleke ulaşmadığını, fezleke gelmesi halinde ise yasal prosedürün eksiksiz işletileceğini belirtti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'e düzenlediği resmi ziyaret öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Fon krizine değinen Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu.

"KİM HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIYSA BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ"

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, hassas bir konu olduğunu ve çok büyük bir kitleyi ilgilendirdiğini söyledi. Kurtulmuş, "Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar, bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, hepsinden hesap sorulmalıdır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuştan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli
Başlık ResmiTBMM Başkanı Kurtulmuştan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

Meseleyi "helalleşmenin mümkün olmadığı" bir konu olarak tanımlayan Kurtulmuş, çok sayıda insanın gelecek hayaline el konulmasının "affedilemez" olduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ümit ederim ki Türkiye ekonomisinin, sadece dar bir alanında, borsanın da dar bir alanında etkili olur ve kısa süre içerisinde alınan tedbirler sonuçlarını vererek de Borsa İstanbul selamete kavuşmuş olur." temennisinde bulundu.

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"KARARLILIKLA MESELENİN ÜSTÜNE GİDİLECEK"

Türkiye'de ekonomik güvenlik konusunda en ufak bir tartışmanın gündeme gelmeyeceği bir sürecin yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Ümit ederim ki herkes tarafından titizlikle takip edilen bu konuda yapanın yanına kar kalmayacak bir kararlılıkla meselenin üstüne gidilecektir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuştan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli
Başlık ResmiTBMM Başkanı Kurtulmuştan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

İSMİ KARIŞAN VEKİLLERİN DOKUNULMAZLIKLARI KALKACAK MI?

Soruşturmada bazı milletvekillerinin adının da geçtiği anımsatılarak, "Eğer savcılık, süreci yargısal boyuta taşırsa ve Meclis'e tezkere gönderirse bu dönem içerisinde dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi tıpkı diğer yolsuzluk süreçleriyle karşı karşıya kalan milletvekillerininkine benzer bir şekilde karşımıza çıkacak mı?" diye sorulması üzerine Kurtulmuş, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda Meclis Başkanlığına bırakılmış bir inisiyatifin bulunmadığını dile getirdi.

Tezkerelerin Meclis Başkanlığı tarafından teamül gereği Karma Komisyona havale edildiğini anlatan Kurtulmuş, "Meclis henüz tatilde, bu konu Meclis'e gelmiş değil, herhangi bir fezleke oluşmuş değil. Fezlekeler geldiğinde de izlenecek süreç bellidir." açıklamasında bulundu.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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