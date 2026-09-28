Ekim ayı balıkları av sezonunun açılması ve sonbaharla birlikte balık tezgahlarında çeşitliliğin artmasıyla gündeme geliyor. Deniz suyu sıcaklığının düşmeye başladığı dönemde palamut, lüfer, sardalya ve çipura gibi türler öne çıkarken balığın lezzeti ve bulunabilirliği bölgeye, hava koşullarına ve av durumuna göre değişebiliyor.

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2026-2027 balıkçılık sezonunda genel av yasağının Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle tekneler yeniden denize açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca küçük ölçekli balıkçılar için palamut ve torik avcılığının 15 Ağustos'ta başlamasına imkan tanımıştı. Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte palamut ve lüfer başta olmak üzere mevsim balıkları tezgahlarda daha fazla görülürken Ekim ayı da balık tüketimi açısından hareketli dönemlerden biri olarak öne çıkıyor.

EKİM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Ekim ayında palamut, lüfer, sarıkanat, çinekop, sardalya ve çipura mevsiminde tercih edilebilecek balıklar arasında bulunuyor. Palamut özellikle eylül-kasım döneminde öne çıkarken lüfer de sonbaharda İstanbul Boğazı ve Marmara çevresindeki göç hareketiyle daha sık görülüyor. Sardalyanın sezonu yaz aylarında başlayıp sonbaharın ilk bölümüne kadar devam ederken çipura da Ekim ayında lezzetli dönemlerinden birine giriyor. Güncel balık takvimlerinde palamut, lüfer ve çipura Ekim ayında öne çıkan türler arasında gösteriliyor.

Ekim ayında hangi balıklar yenir? Ekim ayının balıkları

Balık seçerken yalnızca takvime değil avlandığı bölgeye, boyuna ve güncel tezgah durumuna da dikkat etmek gerekiyor. Deniz suyu sıcaklığı, göç yolları ve hava şartları aynı balığın farklı bölgelerde farklı tarihlerde daha bol bulunmasına yol açabiliyor. Palamut ızgara, tava ya da fırında, lüfer ve sarıkanat ızgarada, sardalya ise tava veya fırında değerlendirilebiliyor. Çipura da ızgara ve fırın gibi yöntemlerle hazırlanabilen Ekim ayı seçenekleri arasında yer alıyor.

Ekim ayında hangi balıklar yenir? Ekim ayının balıkları

EKİM AYINDA HANGİ BALIK DAHA LEZZETLİ OLUR?

Ekim ayı, özellikle yağlanmaya başlayan göçmen balıkların lezzetinin belirginleştiği dönemlerden biri. Palamut ve lüfer, sonbahar sofralarında en fazla öne çıkan türler arasında yer alıyor. Palamut eylül ayından itibaren tezgahlarda görülürken Ekim ayında daha yağlı ve dolgun hale gelebiliyor. Lüfer ailesinde ise lüferin yanı sıra sarıkanat ve çinekop da sezon boyunca tüketilen seçenekler arasında bulunuyor. Türkiye'nin farklı denizlerinde sezon beklentileri değişmekle birlikte Marmara'da lüfer, Karadeniz'de palamut ve hamsi, Ege'de ise sardalya gibi türlerin öne çıktığı belirtiliyor.

Ekim ayında hangi balıklar yenir? Ekim ayının balıkları

Sardalya da Eylül ve Ekim döneminde tercih edilen balıklardan biri. Çipura ise özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında sonbaharda sık tüketiliyor. Bununla birlikte bir balığın "en lezzetli" olduğu dönem tek başına takvimle belirlenmiyor; balığın tazeliği, avlandığı deniz, büyüklüğü ve saklama koşulları da lezzet üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle alışveriş sırasında balığın gözlerinin parlak, etinin diri ve solungaçlarının canlı renkte olması gibi tazelik belirtilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

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