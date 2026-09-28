Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
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Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına 29 Eylül Salı günü saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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