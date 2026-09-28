Kastamonu'da bir iş yerine ateş eden, yakalanmamak için etek giyerek yüzünü kapatan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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Kastamonu’da gece saatlerinde kurşunlanan iş yeri için inceleme başlatan polis ekipleri, ilginç görüntülere ulaştı. Şüphelilerden birinin etek giyerek, uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği belirlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Tanınmamak için etek giydi! İş yerine silahlı saldırı anı kamerada, 3 şüpheli tutuklandı

5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI

Dört ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tanınmamak için etek giydi! İş yerine silahlı saldırı anı kamerada, 3 şüpheli tutuklandı

TANINMAMAK İÇİN ETEK GİYMİŞ

Şüphelilerden birinin iş yerine ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birinin uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği, şahsın yakalanmamak için etek giydiği ve yüzünü kapattığı görüldü.

Tanınmamak için etek giydi! İş yerine silahlı saldırı anı kamerada, 3 şüpheli tutuklandı

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kastamonu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKastamonu

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