Tanınmamak için etek giydi! İş yerine silahlı saldırı anı kamerada, 3 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da bir iş yerine ateş eden, yakalanmamak için etek giyerek yüzünü kapatan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Kastamonu’da gece saatlerinde kurşunlanan iş yeri için inceleme başlatan polis ekipleri, ilginç görüntülere ulaştı. Şüphelilerden birinin etek giyerek, uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği belirlendi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI
Dört ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TANINMAMAK İÇİN ETEK GİYMİŞ
Şüphelilerden birinin iş yerine ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birinin uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği, şahsın yakalanmamak için etek giydiği ve yüzünü kapattığı görüldü.