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Ekonomi

Palamut, istavrit, somon, çipura, levrek... İşte güncel balık fiyatları

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Bu yıl balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanırken; istavrit, somon, çipura ve levrek gibi türler de tezgahları süslemeye devam ediyor. Peki balık çeşitlerinin fiyatı ne kadar?

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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 100 ile 125 liradan satılırken, istavritin kilogramı 100, somon 200, çipura 500, levrek ise 600 liradan alıcı buluyor. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, vatandaşların bu sezon daha çok palamuda ilgi gösterdiğini söyledi. Tezgahlardaki palamutların taze olduğunu belirten Çoğalmış, sıcak havanın balıkların görünümünü etkileyebildiğini ifade etti.

Palamut, istavrit, somon, çipura, levrek... İşte güncel balık fiyatları
Başlık ResmiPalamut, istavrit, somon, çipura, levrek... İşte güncel balık fiyatları

"HERKES TAZE BALIK SATIYOR"

Çoğalmış, piyasadaki herkesin şu an taze balık sattığına dikkati çekerek, "Havalar sıcak gittiği için balıklar ezik gibi görünüyor ama ezik değil. Havaların sıcaklığından dolayı biraz gevşek oluyor. Vatandaş bayat balık aldığını sanıyor ama öyle değil. Şu an piyasa herkes taze balık satıyor." diye konuştu.

Palamut, istavrit, somon, çipura, levrek... İşte güncel balık fiyatları
Başlık ResmiPalamut, istavrit, somon, çipura, levrek... İşte güncel balık fiyatları

"HAMSİ AZ OLUR"

Balıkçı Emin Avcı da bu sezon palamudun daha fazla, hamsinin ise daha az olmasını beklediklerini dile getirdi. Hamsinin şu anda Marmara tarafından geldiğini aktaran Avcı, "Hamsi palamut gibi olmaz, az olur. Şu anda hamsi geliyor ama Marmara tarafından geliyor. Bizim yerli hamsi daha çıkmadı. Palamut olduğu zaman hamsi biraz daha az oluyor." dedi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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