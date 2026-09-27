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Politika

AK Parti'den 'fon soruşturması' açıklaması: Yanlış yapanlar hesap verecek

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturması hakkında açıklama yaptı. Çelik “Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. AK Parti’mizde “siyasetimizin alfabesi” her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir” dedi.

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Fon soruşturması hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır" mesajı verdi.

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“KARANLIKTA HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK”

Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadelenin tavizsiz süreceğinin altını çizen Çelik “AK Parti’miz her zaman doğruların yanında yanlışların karşısındadır. AK Parti’mizin “kuruluş felsefesi” ve “varlık sebebi” budur. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. AK Parti’mizde “siyasetimizin alfabesi” her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir" dedi.

AK Parti'den 'fon soruşturması' açıklaması: Yanlış yapanlar hesap verecek
Başlık ResmiAK Parti'den 'fon soruşturması' açıklaması: Yanlış yapanlar hesap verecek

"HER DETAYI TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTE"

Ömer Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

AK Parti’miz her zaman “doğruların yanında “yanlışların karşısındadır. AK Parti’mizin “kuruluş felsefesi” ve “varlık sebebi” budur. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın “sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır” ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele “tavizsiz” verilecektir.

"YANLIŞ YAPANLAR, HESABINI VERECEK"

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir.

"TÜM KURUMLAR GÖREV BAŞINDA"

Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, “benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak” çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Tüm denetim kurumları görevinin başındadır.

Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. AK Parti’mizde “siyasetimizin alfabesi” her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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