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Sürücü 14 yaşında! 3 kişinin yaralandığı kazada çocuk kayıp, motor çalıntı çıktı

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Bursa’da 3 kişinin bindiği motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücünün 14 yaşında, ailesi tarafından kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Öte yandan kaza yapılan motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Metin D.’nin sürdüğü üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

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ÜÇÜ BİRDEN YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Metin D., Siraç O. ve Hasan F.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaparken, yaralılar da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü 14 yaşında! 3 kişinin yaralandığı kazada çocuk kayıp, motor çalıntı çıktı
Başlık ResmiSürücü 14 yaşında! 3 kişinin yaralandığı kazada çocuk kayıp, motor çalıntı çıktı

ÇOCUK KAYIP, MOTOR ÇALINTI ÇIKTI

Kaza sonrasın yapılan incelemelerde şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosikleti kullanan Metin D.’nin 14 yaşında olduğu, Metin D.’nin ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirlendi. Öte yandan kaza yapılan motosikletinde çalıntı olduğu tespit edildi.

Sürücü 14 yaşında! 3 kişinin yaralandığı kazada çocuk kayıp, motor çalıntı çıktı
Başlık ResmiSürücü 14 yaşında! 3 kişinin yaralandığı kazada çocuk kayıp, motor çalıntı çıktı

Çalıntı motosikletle ilgili de gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Sürücü 14 yaşında! 3 kişinin yaralandığı kazada çocuk kayıp, motor çalıntı çıktı
Başlık ResmiSürücü 14 yaşında! 3 kişinin yaralandığı kazada çocuk kayıp, motor çalıntı çıktı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
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