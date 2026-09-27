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11 yıllık sırrı ayna çerçevesi çözdü! Meral Babacan cinayetinde 1 tutuklama

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2015 yılında cansız bedeni Manisa karayolunda bulunan Meral Babacan'ın cinayeti 11 yıl sonra JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı. Olay yerinde bulunan ayna çerçevesinin ait olduğu aracı süren şüpheli R.Ç., tutuklandı. Bir faili meçhulde daha sır perdesi aralanırken İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3’ünün aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Çiftçi “Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz” diye vurguladı.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in öncülüğünde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı geçmişten günümüze sır olarak kalan faili meçhul dosyaları tek tek aydınlatırken, bir cinayette daha sır perdesi aralandı.

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CESEDİ YOLDA BULUNMUŞTU

6 Temmuz 2015 tarihinde Akhisar-Manisa Karayolu üzerinde Meral Babacan'ın cesedinin bulunmasının ardından faili tespit edilemeyen dosya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yeniden incelemeye alındı.

11 yıllık sırrı ayna çerçevesi çözdü! Meral Babacan cinayetinde 1 tutuklama
Başlık Resmi11 yıllık sırrı ayna çerçevesi çözdü! Meral Babacan cinayetinde 1 tutuklama

SIRRI AYNA ÇERÇEVESİ ÇÖZDÜ

Olay yerinde bulunan plastik parçanın belirli bir marka ve model araca ait yan ayna çerçevesi olduğunun tespit edilmesi üzerine, olay gününe ait KGYS kayıtları zaman ve mesafe ölçümleriyle incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle uyumlu bir aracın olay saatinde bölgede bulunduğu belirlendi.

Aracın 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir kişiye satıldığı tespit edilirken, mevcut sahibiyle yapılan görüşmede aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı.

11 yıllık sırrı ayna çerçevesi çözdü! Meral Babacan cinayetinde 1 tutuklama
Başlık Resmi11 yıllık sırrı ayna çerçevesi çözdü! Meral Babacan cinayetinde 1 tutuklama

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç., JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından detayları paylaşılan olaya ilişkin paylaşımda “Kahraman Jandarmamızı, JASAT ekiplerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Manisa İl Jandarma Komutanlığımızı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” denildi.

“YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 99,3’Ü AYDINLATILDI"

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, JASAT ekiplerinin çözdüğü cinayet sonrasında bir paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi “Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın özverili ve kararlı çalışmalarıyla, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3’ü aydınlatıldı” dedi.

11 yıllık sırrı ayna çerçevesi çözdü! Meral Babacan cinayetinde 1 tutuklama
Başlık Resmi11 yıllık sırrı ayna çerçevesi çözdü! Meral Babacan cinayetinde 1 tutuklama

“FAİLLERİNİ ADALETE TESLİM EDİYORUZ”

Bakan Çiftçi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Geçmişte faili meçhul kalan dosyaları yeniden açıp aydınlatırken, bugün işlenen suçların da peşini bırakmıyor; faillerini adalete teslim ediyoruz. Kriminal kapasitemizin güçlendirilmesi ve geçmiş dosyaların yeniden ele alınması sayesinde, 11 yıldır faili meçhul kalan bir olay daha aydınlatıldı. Suçla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi; bu dosyanın aydınlatılmasında sabırla ve titizlikle çalışan JASAT Timlerimizi ve emeği geçen Jandarma personelimizi tebrik ediyorum.

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