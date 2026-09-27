Yıllık 115 bin lira harç ödemek zorunda! Dershaneye gitmeden tıp fakültesini kazandı

Suriyeli Münir Basri, ülkesindeki iç savaştan kaçarak sığındığı Hatay'da depremi de yaşadı. Zorluklara rağmen pes etmeyerek girdiği YKS'de sayısal alanında başarılı olarak tıp fakültesini kazandı. Münir, Türkiye vatandaşlığı alarak Türk halkına doktor olarak hizmet etmek istediğini söylüyor.

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Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin her birinin hikayesi farklı ve ilginç şekilleniyor. Bundan 10-15 yıl önce henüz bir çocuk olarak gelenler bugün üniversite çağına ulaştı.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Münir Basri de bu çocuklardan biri. Suriye'deki iç savaş sebebiyle ailesiyle birlikte 2015 yılında Hatay'a geldi.

Ülkesinden ayrıldığında 7 yaşında olan Münir, eğitimine Hatay'da devam ederek Türkçe öğrendi ve okul hayatını burada sürdürdü.

Hatay'da yaşanan 6 Şubat 2023 depremlerini de iliklerine kadar hisseden Münir'in ailesinin evi ağır hasar aldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan aile, Sakarya'ya taşındı.

Yıllık 115 bin lira ödemek zorunda! Dershaneye gitmeden tıp fakültesini kazandı

Sakarya'da 10'uncu sınıfa kadar eğitimine devam eden Münir, ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar ve babasının işi nedeniyle Hatay'a geri döndü.

12'nci sınıfın başında üniversite sınavına hazırlanmaya başlayan Münir, dershaneye gitmeden evde çalıştı.

Üç erkek kardeşiyle aynı odada bulunan çalışma masasında sınava hazırlanan Münir, YKS'de sayısal alanda ilk 22 bine girdi ve tıp fakültesini kazandı.

11 yıldır yaşadığı Türkiye'de vatandaş olmayı talep ettiğini söyleyen Münir, beyaz önlüğünü giyip doktor olarak Türk halkına hizmet etmeyi istediğini söyledi.

"GÜNDE ORTALAMA 6 SAAT ÇALIŞIYORDUM"

Suriye'deki iç savaş sürecinde 2015 yılında Hatay'a gelişiyle başlayan eğitim hayatı anlatan Münir şunları söylüyor:

"Hatay'a gelince alışma süreci yaşandı ama benim için ve ailem için en önemli şey eğitimdi. Annem sağ olsun beni kurslara götürdü, kendisi de kurslara gitti. Babam da bu konuda çok destek verdi. Böyle devam ederek çok şükür Türkçemizi öğrendik.

2023 yılına geldiğimizde maalesef 6 Şubat depremini yaşadık. Evimiz ağır hasar aldı, evi terk etmek zorunda kaldık. Sokakta kaldık, oraya buraya gittik derken Sakarya'ya taşındık. Ondan sonra Sakarya'da çok güzel insanlarla tanıştım, çok güzel arkadaşlar edindim. Orada da eğitimime devam ettim. 10'uncu sınıftayken oradaydım. Ama bazı maddi sıkıntılardan ve babamın işi dolayısıyla Hatay'a geri dönmek zorunda kaldık.

YKS'ye 12'nci sınıfın başında çalışmaya başladım ve günde ortalama 6 saat çalışıyordum. Sağ olsun ailemin bana verdiği destek, okuldaki öğretmenlerimin bana verdiği maddi ve manevi destek çok büyük bir katkı sağladı. Beni motive ettiler.

Sınavın başında iki bölüm arasında kalmıştım; diş hekimliği ve tıp. Hangisi gelirse gelsin sonuçta yine mutlu olacağımı biliyordum. Bu yüzden yılın başından itibaren çalışmaya başladım.

YKS'de sayısal alanda ilk 22 bin kişinin içerisindeydim. Tıp fakültesine yerleştim, çok şükür kendi sonucumdan ve istediğim bölümlerden birini elde edebildiğim için çok mutluyum. Allah'a çok şükürler olsun"

Yıllık 115 bin lira ödemek zorunda! Dershaneye gitmeden tıp fakültesini kazandı

"EVLADIM DOKTOR OLACAK VE İNSANLARA ŞİFA DAĞITACAK"

Evladının tıp fakültesini kazandığı için mutlu olan anne Dima Atıf, "Suriye'nin İdlib şehrinden buraya geldik. Evladım tıp kazandığı için çok mutlu oldum. En büyük hayalini gerçekleştirdi. İnşallah herkes bu başarıyı yaşar. Bu başarı gururlu bir his, inşallah evladım doktor olacak ve insanlara şifa dağıtacak" dedi.

"ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Evladı başarılı olup tıp fakültesini kazandığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen baba Muhammed Atıf ise, "Umarım bütün çocuklarım başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.

Yıllık 115 bin lira ödemek zorunda! Dershaneye gitmeden tıp fakültesini kazandı

YILLIK 115 BİN TÜRK LİRASI ÖDEMEK ZORUNDA

Savaşın ve depremin ardından ailesine şefkatle yaklaşan Türkiye'ye hizmet etmek istediğini söyleyen Münir Basri, duygularını ve ideallerini dile getiriyor.

"Şu anki tek hayalim ve amacım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmek. Çünkü bana yapılan bu iyilikleri geri ödeyebilme fırsatım olabilir. Şu anki en büyük hayalim beyaz önlüğümü giyip doktor olarak Türkiye Cumhuriyetine hizmet edebilmek. Burada yaşadığım ülkeye fayda katabilmek, buradaki insanlara yardım edebilmek ve onlara dokunup mutluluk kazandırmak benim için çok önemli. Vatandaşlığa sahip olmadığım için maalesef hiçbir bursa başvuramadım. Çünkü çoğu bursun ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuramadığım için maddi sıkıntılar yaşadım. Ayrıca yabancı öğrenciler, bu yılki kararla birlikte yerleştikleri bölümlere göre, bölümden bölüme farklı olmak üzere bir harç maliyeti ödemek zorundalar. Tıp fakültesini kazandığım için yıllık 115 bin Türk lirası ödemek zorunda kaldım. Bu durum tabii ki ailemi maddi açıdan biraz sıkıntıya soktu. Sonuçta vatandaşlık olmadığı sürece böyle maddi ve manevi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Dört kardeşiz, hepimiz erkeğiz. Ev biraz sesli oluyor bazen. Burada dört kardeşimle birlikte aynı odada, görüldüğü gibi dört yatakta birlikte yaşıyoruz. Sağ olsun kardeşlerim de bana saygı duyarak ve durumumu anlayarak sessiz kaldılar. Bana yardımcı oldular, burada oturup çalıştım. Dershaneye gitmedim. Ancak bazı dershanelerde denemeler yapılıyordu, onlara katılıyordum. İnternetten videolar açıyor, defterden ve kitaptan takip ederek kendim çalışıyordum" diyor.

Yıllık 115 bin lira ödemek zorunda! Dershaneye gitmeden tıp fakültesini kazandı

Yıllık 115 bin lira ödemek zorunda! Dershaneye gitmeden tıp fakültesini kazandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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