Türkçe öğrendi, 6 yılda şampiyon oldu! Suriyeli Alhourı’dan büyük başarı

719 şampiyondan biri 2019’da ülkemize sığınan İdlibli Osama Alhourı... İmam hatipli Alhourı, “Soru hırsızlığı dedikoduları çok üzücü” diyor.

MAHMUT ÖZAY - 179 şampiyondan biri İstanbul Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Osama Alhourı... 6 senedir Türkiye’de eğitim gördüğünü söyleyen Osama Alhourı, tek bir Türkçe kelime bilmeden İdlib’den geldiğini çok çalışarak şampiyonluğu elde ettiğini ifade etti. Gazetemize konuşan Osama Alhourı şunları söyledi: 15 Haziran 2019’da savaştan dolayı Suriye’nin İdlib şehrinden Türkiye’ye geldik. Önce Fatih ardından Başakşehir’de yaşadık. Şans odur ki tam 6 yıl sonra yine aynı gün 15 Haziran’da LGS’ye girdim ve şampiyon oldum.

Sıfır Türkçe ile buraya geldim. Tamamen YouTube’den film, video izleyerek Türkçeyi öğrendim. Arkadaşlarımla sürekli konuşarak da geliştirdim. Çalışmaya 7. sınıfın sonlarında başladım, yazın da devam ettim. Çok çalışmaktan daha çok, programlı çalışmak bence daha mantıklı. Ben de öyle yaptım. Bu sonucu bekliyordum. Haberi alır almaz çok mutlu oldum. Yanımda annem, babam, ağabeyim ve ablam vardı. Birinci olduğumu bilmiyordum onlar bana haber verdi. Net bir şey yok ama galiba tıp okuyacağım. Şimdilik hedefim de bir imam hatip okulunda devam etmek. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk tercihim. En sevdiğim ders matematik, en zorlandığım ders de Türkçe idi. Bütün denemelerde yanlışlarım hep Türkçeden çıkıyordu. Öğretmenler bu süreçte çok yanımdaydı. Sürekli destek veriyorlardı. Türkiye bize kucak açtı. Fırsatlar verdi. Başka yerde bu şekilde olsaydım muhtemelen bu şampiyonluğu elde edemezdim. Soru çalınma işini bana da söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Okulum, öğretmenim her şey ortada. Ben üzerime düşeni yaptım. Ardından da Allah nasip etti. Çalınma dedikoduları beni çok üzüyor.

Benim gibi sınava hazırlanacaklara da şunu söylemek istiyorum... Çalışmaya erkenden başlamaları, hocalarına sormaları ve sevdikleri değil ihtiyaç duydukları dersten başlamaları.