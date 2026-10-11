Coğrafyadan kalkınmaya, bağlantısallıktan güce

Bir demir yolunun, çelik rayların ve trenlerin gerçek değeri nedir sizce? İki şehir arasındaki mesafeyi birkaç saat kısaltması mı? Tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan nostaljik bir yolculuk mu?

Eğer meseleye sadece kilometreler ve tren saatleri üzerinden bakarsak, resmi çok eksik görürüz. Asıl mesele; o demir yolunun hangi pazarları birleştirdiğini, küresel ticaretin yönünü nasıl değiştirdiğini ve ülkenizin dünya satranç tahtasındaki stratejik ağırlığına neler kattığını okuyabilmek. Raylar yalnızca trenleri taşımaz; medeniyetlerin, sermayenin ve geleceğin kaderini de bir noktadan diğerine bağlar.

Tam da bu yüzden, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı’nın teşrifleriyle hizmete açılan 153 kilometrelik Çerkezköy–Kapıkule hattını sıradan bir altyapı haberi olarak görüp geçemeyiz. Halkalı–Kapıkule demir yolu projesinin kalbi niteliğindeki bu kesim, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında sağladığı 275 milyon avroluk hibe desteğiyle de dikkat çekiyor.

Bu finansal ortaklık, projenin sadece ekonomik bir yatırım olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki jeopolitik bağların ne denli kritik bir zemine oturduğunu gözler önüne seriyor.

Gelin, bu yatırımın arkasındaki somut verilere birlikte bakalım. Halkalı ile Kapıkule arasında yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi hedefleniyor. Şöyle bir düşünün; küresel ekonomide zamanın doğrudan maliyet ve rekabet gücü anlamına geldiği acımasız bir çağda yaşıyoruz.

Sanayicimizin, ihracatçımızın ürettiği malı Avrupa’nın kalbine saatler içinde ulaştırabilmesi, ülkemiz ekonomisi için ne büyük bir soluktur, değil mi?

Dünya yeni yollar arıyor, peki biz bu arayışın neresindeyiz?

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, küresel ticaret ezber bozan bir dönüşümden geçiyor. Rusya-Ukrayna savaşı, tedarik zincirlerinde yaşanan derin kırılmalar ve ticaret yollarının zaman zaman birer siyasi baskı aracı hâline gelmesi, dev ekonomileri uykusundan uyandırdı.

Hiçbir büyük güç, mal ve enerji akışını artık tek bir güzergâha bağımlı bırakmak istemiyor. Çeşitlilik ve yedeklilik, modern ticaretin yeni anahtarı oldu.

İşte Orta Koridor tam da hayati bir noktada devreye giriyor. Çin’den başlayarak Orta Asya’yı, Hazar Denizi’ni, Güney Kafkasya’yı ve Türkiye’yi aşarak Avrupa’ya uzanan bu devasa güzergâh, Asya-Avrupa hattındaki ticaretin sigortası niteliğinde.

Peki, Türkiye bu koridorun neresinde duruyor? Biz bu devasa hareketlilikte sadece tırların, trenlerin sınırımızdan geçip gittiği pasif bir seyirci mi olacağız, yoksa ticaretin yönünü tayin eden ana merkez mi?

Türkiye; Avrupa pazarına açılan en güvenli kapı, farklı coğrafi ve ekonomik ağları birbirine kenetleyen kilit bir düğüm noktasıdır.

Bazen siyasi kulislerde soruluyor: "Peki AB ile olan siyasi tıkanıklıklar ne olacak?"

Açık konuşalım; Avrupa Birliği’nin bu altyapıya fon sağlaması, üyelik müzakerelerinde yarın sabah el sıkışacağımız anlamına gelmiyor.

Ancak siyasi iklim ne kadar fırtınalı olursa olsun, coğrafyamızın ve lojistik kapasitemizin Batı dünyası için hayati bir zaruret olduğu gerçeğini hiçbir diplomatik soğukluk ortadan kaldıramaz. İlişkileri yalnızca üyelik tartışmalarının dar kalıbına sıkıştırmak, karşılıklı ekonomik çıkarların ve jeopolitik gerçeklerin üzerini örtmekten başka bir işe yaramaz.

Asıl sınav rayları döşemekle bitmiyor: Katma değer meselesi

Ancak burada kendimize çok dürüst, çok net bir soru sormamız gerekiyor: Sadece harika bir coğrafi konumda olmak yeterli midir?

Elbette yetmez! Coğrafya size yalnızca bir potansiyel sunar; bir ham madde gibidir. Onu gerçek bir zenginliğe ve stratejik üstünlüğe dönüştürmek ise tamamen sizin vizyonunuza, kurumsal kapasitenize ve yönetim becerinize kalmıştır. Bir ticaret koridorunun başarısı, rayların metre cinsinden uzunluğuyla ölçülemez.

Limanlarımızın elleçleme kapasitesi küresel standartlarda mı?

Gümrük işlemlerimiz yatırımcıyı yoruyor mu, yoksa hızlandırıyor mu?

Sınır geçişlerimiz dijital entegrasyona ne kadar uyumlu?

Demir yolu ağlarımız ile kara yolları ve deniz yollarımız kusursuz bir senfoni gibi birlikte çalışabiliyor mu?

Unutmayalım ki küresel lojistik zinciri, en zayıf halkası kadar güçlüdür. Zincirin herhangi bir noktasında yaşanacak en ufak bir bürokratik hantallık veya gecikme, milyarlarca dolarlık devasa demir yolu yatırımlarının sağladığı avantajı bir anda buharlaştırabilir.

Dahası, bizim hedefimiz trenden sadece transit ücreti almak olmamalı. O yük Türkiye topraklarından geçerken depolanmalı, paketlenmeli, sanayi ekosistemimize entegre edilmeli ve ülke içinde gerçek bir katma değer üretmelidir.

Trakya’dan Marmara’ya uzanan bu hat, yerli üreticinin küresel tedarik zincirleriyle daha güçlü bağlar kurmasına ve uluslararası pazarlara erişimini genişletmesine katkı sunabilir.

Fiziksel bağlantıdan dijital güvenliğe bütüncül bir strateji

Günümüz dünyasında bağlantısallık kavramı yalnızca demir yollarından ibaret değil. Ulaştırma hatları, enerji nakil hatları ve fiber optik veri ağları artık birbirinin ayrılmaz birer parçasını oluşturuyor. Ekonomik güvenlik ve stratejik dayanıklılık, bu üç unsurun ortak bir devlet aklı planlamasıyla ele alınmasına bağlı. Türkiye’nin ulaştırma yatırımlarını enerji güvenliği ve dijital altyapılarla harmanlaması, bölgesel bir transit hub (merkez) olma iddiasını en üst seviyeye taşıyacaktır.

Halkalı–Kapıkule hattı, bu büyük vizyon yolculuğunda tarihî bir eşik. Ancak varış noktamız yalnızca Avrupa sınırına demir atmak olmamalı. Asıl hedef; Türkiye’yi Doğu ile Batı arasındaki ticaretin en güvenilir, en hızlı, en dijital ve en rekabetçi cazibe merkezi hâline getirmektir.

Sözün özü, sevgili okurlar: Haritalar bize sadece üzerinde doğduğumuz toprakları ve nerede durduğumuzu gösterir. Gerçek güç ise, o coğrafi konumu dünya ekonomisinde neye dönüştürebildiğimizle ölçülür.

Türkiye için mesele artık haritadaki yeriyle övünmek değil; o yeri dünya ticaretinin vazgeçilmez bir merkezine dönüştürme iradesidir.

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