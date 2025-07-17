LGS’de şaibe yalanı çöktü! Hangi ilden kaç şampiyon çıktı?

“Diyarbakır’da 300 LGS birincisi çıktı” yalanının ardından bu sefer de İyi Partili Turhan Çömez “Bursa’da bir imam hatip lisesinde 36 öğrenci tam puan aldı” diyerek algı operasyonuna girişti. Gerçek sayının 2 olduğunu belirten MEB sert tepki gösterdi.

MAHMUT ÖZAY - İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’ın, Bursa’da imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin LGS’de tam puan aldığına yönelik iddiası yalanlandı. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, LGS’de Bursa genelinde 500 tam puan alan öğrencilerden yalnızca 2’sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu bildirdi. Ahmet Alireisoğlu “Bursa’daki bir imam hatip ortaokulunda 36 öğrencinin tam puan aldığı yönündeki iddia asılsızdır. Okul, Türkiye genelindeki bazı imam hatip ortaokullarından çıkan birincileri, fotoğraflarından oluşan afişle tebrik etmiştir. Durum bundan ibarettir” dedi.

HANGİ İLDEN KAÇ ŞAMPİYON ÇIKTI?

LGS’de 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. 544 okuldan birinci çıkaran iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti. Bu kapsamda İstanbul’dan 163, Ankara’dan 56, İzmir’den ise 49 öğrenci sınavda 500 tam puan aldı. Diğer 63 ilin sıralaması şu şekilde: Antalya’dan 36, Konya’dan 29, Adana’dan 26, Gaziantep’ten 23, Bursa’dan 20, Kocaeli’den 19, Kayseri’den 18, Mersin’den 17, Samsun’dan 15, Balıkesir’den 14, Trabzon’dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ile Kahramanmaraş’tan onar, Afyonkarahisar’dan 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ile Denizli’den sekizer, Kırşehir ile Sakarya’dan yedişer, Isparta, Amasya ile Çanakkale’den altışar, Tokat, Sivas, Aksaray, Hatay, Mardin ile Kütahya’dan beşer, Şanlıurfa, Osmaniye, Muğla, Uşak, Çorum ile Edirne’den dörder, Zonguldak, Elâzığ, Giresun, Kırıkkale, Van, Niğde, Nevşehir, Kastamonu ile Batman’dan üçer, Muş, Adıyaman, Yalova, Karabük, Karaman, Bolu ile Erzincan’dan ikişer, Yozgat, Düzce, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Ordu, Bingöl ile Rize’den ise birer öğrenci sınavda 500 tam puan aldı. Bu öğrencilerin 63’ünü imam hatip ortaokullarındaki lise adayları oluşturdu.