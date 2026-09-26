Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Gazze'den Hürmüz Boğazı'na, Mekke İttifakı'ndan Sincar'a kadar birçok başlıkta Türkiye'nin diplomatik girişimlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, New York'ta düzenlediği basın toplantısında yoğun diplomasi trafiğinin ardından gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Gazze'deki gelişmelerden İran-ABD arasındaki gerilime, Mekke İttifakı'nın çalışmalarından Sincar'daki terör yapılanmasına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin diplomatik temaslarını anlattı.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap ettiler. İklim eylemi ve adil geçiş konulu yüksek düzeyli etkinliğe katıldılar. ABD Başkanı Trump ve Körfez İşbirliği Konseyi ülke liderleriyle bölgesel konuların ele alındığı bir toplantıya da ayrıca iştirak ettiler.

"ERDOĞAN 16 İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca 16 ikili görüşme gerçekleştirdiler. Her sene olduğu gibi ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya geldiler. Ayrıca Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla görüştüler. ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiler.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi.

Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar! Gazze, İran ve Sincar mesajı

"İSRAİL'İN SOYKIRIM POLİTİKALARINI GÜNDEME GETİRDİK"

Tecrübesi ve birikimiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Bu yıl da küresel meseleler ve bölgesel sorunlar konusunda son derece önemli mesajları oldu. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdiler. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir biçimde ifade ettiler. Filistin devletinin tanınması çağrısını yinelediler ve Filistin'in haklı davasını her zaman destekleyeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladılar.

Biz de Türkiye heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık.

"SIFIR ATIK HAREKETİNE DİKKAT ÇEKTİLER"

Sayın Cumhurbaşkanımız yaptıkları görüşmelerde, hitaplarda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası meseleleriyle dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden ihtilaflara dair yaklaşımını da ortaya koydular. Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini bir kez daha uluslararası gündeme taşıdılar.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca iklim konusundaki vizyonumuza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği 'sıfır atık' hareketine de dikkat çektiler. Başkanlığını ve ev sahipliğini yapacağımız COP31 Zirvesi'ne ilişkin önceliklerimizi ve inisiyatiflerimizi de yüksek düzeyli hafta vesilesiyle açıklamış olduk.

Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar! Gazze, İran ve Sincar mesajı

"FİLİSTİN KONUSU YİNE BAŞ GÜNDEM MADDEMİZDİ"

Yüksek düzeyli hafta boyunca benim gerçekleştirdiğim ikili görüşme ve çok taraflı toplantıların sayısı da 40'dan fazlaydı. Mevkidaşlarımızla bölgesel ve küresel konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin konusu yine baş gündem maddemizdi. Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanları ile sekizli formatta sırf Filistin konulu bir araya gelme imkanımız oldu. Ayrıca New York deklarasyonu ile kapsamlı barış planı ele alındı, toplantılara katıldık. Bunların yanı sıra Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile dörtlü, Suriye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile ise üçlü formatta bir araya geldik. Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarımızla Mekke İttifakı çerçevesinde bir araya geldik ve kapsamlı istişarelerde bulunduk.

Ayrıca Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi yıllık koordinasyon toplantısına da New York'ta başkanlık ettik. ABD ile birlikte Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya ortak ev sahipliği yaptık. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayresmi Toplantısında ise bölgesel ve küresel gündemdeki gelişmeleri arkadaşlarımızla beraber ele alma imkanı bulduk.

Ayrıca gelecek sene dönem başkanlığını üstleneceğimiz MIKTA Dışişleri Bakanları 30. Toplantısına iştirak ettik. New York'ta ayrıca düşünce kuruluşları ve onların temsilcileriyle bir araya gelerek dış politika önceliklerimizi ve vizyonumuzu paylaşma imkanımız oldu. Bakan yardımcılarımız ve heyetimizin diğer üyeleri de hafta boyunca küresel meselelere ilişkin çok sayıda toplantıya ve görüşmeye iştirak ettiler.

"ÇOK SAYIDA ÇALIŞMAYA KATKI SUNDUK"

Bu surette BM bünyesinde göç, kalkınma, insani yardım, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi konularda yürütülen çok sayıda çalışmaya da katkı sunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara, ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik. Birleşmiş Milletler Sistemi'nin reform sürecine desteğimizi de ayrıca dile getirme imkanımız oldu.

Geride bıraktığımız hafta, Türk dış politikasının çok boyutlu niteliğini ve ülkemizin diplomatik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Bizim için esas olan ilkesel tutum ile sonuç odaklı diplomasiyi aynı zeminde bir araya getirebilmektir. Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel girişimlerle, krizlerin çözümünde harcadığı yoğun mesai ve yapıcı yaklaşımla, katkısı aranan, söyledikleri dikkatle dinlenen bir aktör halini aldığını bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyduk. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin ağırlığını çok taraflı platformlarda daha da güçlendirmeye, diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya, farklı aktörler arasında köprüler kurmaya inşallah devam edeceğiz. New York'tan bu anlayış ve kararlılıkla ayrılıyoruz."

"GENEL SEKRETER YAKINDA GÖREVİNE BAŞLAYACAK"

Bakan Fidan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

İhlas Haber Ajansı ABD muhabiri Dilek Kaya'nın yönelttiği "Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak önemli bir toplantı yaptınız. Bu toplantıda kurumsallaşma çalışmaları ne aşamada ve bundan sonraki takvimle ilgili bilgi alabilir miyiz?" sorusuna cevap veren Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.

Diğer taraftan tabii bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan birtakım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden, gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Hem askeri teknik konuları hem de siyasi perspektifi uyumlaştırma adına. Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik.

Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz. İnşallah daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar! Gazze, İran ve Sincar mesajı

"TÜRKİYE OLARAK YOĞUN BİR ÇABA İÇİNDEYİZ"

Gazetecilerin yönelttiği soruları cevaplandıran Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Trump'la ve diğer körfez ülkeleriyle bir araya gelme imkanları oldu. Burada iki konu ağırlıklı olarak konuşurdu. Bir, geçen sene yine burada süreci başlatılan Gazze Barış Planı'nın karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılar ve İsrail'in bu konudaki kural tanımamazlığı. İkincisi ise Körfez'de devam eden gerilim ve bu gerilime ilişkin neler yapılabileceği konusu. Cumhurbaşkanımız kendileri orada Türkiye'nin bölgesel barış vizyonunu ve buna bağlı olarak İsrail yayılmacılığının ortaya çıkardığı tehdidi, Gazze'deki sorunları ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılmasına ilişkin vizyonlarını, çözüm önerilerini sundular. İfade ettiğiniz gibi İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Burada uluslararası toplumun hislerini uygulanabilir, görülebilir protestolara, tavırlara ve politikalara dönüştürmek gerçekten ciddi bir çaba ve çalışma gerektiriyor. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak, Türkiye olarak, ortaklarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Tabii ki amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması, oradaki insani yardım miktarının artması ve Filistinlilerin gelecek kaygısı yaşamaması. Bunu temin etmek için var gözümüzde çalışıyoruz. Ama İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam, yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Bu yalnızlaşma, Uluslararası Adalet Divanı, Ceza Mahkemeleri dahil olmak üzere burada tabii ki hukuki yaptırımlarla karşı karşıya gibi daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Burada da gördük ki 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar. Yani herkesi kuşatan, ortak değerleri gözeten, ayrımcılık yapmayan, barışı hedefleyen bir politik duruş, bir diplomatik girişim. Bunun Türkiye tarafından ve müttefikleri tarafından yapılıyor olması Filistin meselesinde de çok şükür büyük sonuçlar getiriyor."

"GÜZEL OLAN ŞEY ÇABALARIN DEVAM EDİYOR OLMASI"

"İranlı meslektaşımızla Sayın Arakçi ile bir araya geldiğimizde ve daha önce çeşitli vesilelerle New York'ta Amerikalı meslektaşlarımızla da bir araya geldik. Şimdi son olarak biliyorsunuz İran'ın teklif ettiği bir paket var. Bir an önce Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili şartları nelerdir? Onu bir kez daha İranlı mevkidaşımdan dinleme imkanım oldu. Daha sonra Amerikaların bununla olan ilk tepkileri konusunda da bir takım izlenimler alma imkanımız oldu. Güzel olan şey çabaların devam ediyor olması. Ama tabii negatif olan husus ise hali hazırda bir netice vermemiş olması. Bizim isteğimiz, Cumhurbaşkanımız bunu telefonda Sayın Trump'a da aradıklarında söylemişlerdi. Hiçbir şekilde çatışma ortamına meydan vermeden, savaşın tekrar yenilenmeden bizim diplomatik zeminde çalışmaya devam etmemiz esas olmalı. Burada açıkçası bizim Körfez'deki bu konudan birinci dereceden etkilenen hem ekonomik olarak hem savaş koşulları olarak diğer müttefiklerimizin, ortaklarımızın da aynı görüşü paylaşıyor olması önemli. Bunu İranlı arkadaşlarımıza da yaptığımız görüşmelerde çok net anlattık.

Burada İran gerçekten zor bir durumda, yaptırımlar var, savaş tehdidi var, saldırılar var, taarruzlar var ama onun dışında İran'ın ortaya koyduğu birtakım tavırlar var. Bunlar daha farklı nasıl yönetilebiliriz, barışı en kısa sürede nasıl getirebiliriz ve savaşın bölgeye yaygınlaşması nasıl önlenebilir o konularda çok kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Sadece İranlı mevkidaşımla değil, diğer arkadaşlarımızla da bir araya geldiğimizde bu konu gerçekten New York'taki geçirdiğimiz bir hafta süresince gündemimizi işgal eden önemli konulardan biriydi."

"TERÖR GRUBUNUN VARLIĞI SONA ERİNCE ADIM ATACAĞIZ"

"Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanı'nı kabul ettiler burada, Türkevi'nde. Güzel bir görüşme oldu. O görüşmede birçok konu görüşüldü. Görüşülen önemli konulardan biri de sizin ifade ettiğiniz mesele idi. Orada daha sonra bir basına beyanatta da bulunuldu. Orada benim belki bir ufak düzeltme yapmam gerekiyor sizin sorunuza ilişkin. Bizim hani yaptığımız basın açıklamasını da yakından incelediğinizde şöyle bir husus ortaya çıkıyor. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan başta Sincar olmak üzere buradaki hususların da silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Şimdi Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum, tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı ile konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sincar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız."

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