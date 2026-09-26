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Spor

Fenerbahçe, Avrupa'da 4 golle coştu

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Fenerbahçe, Avrupa'da 4 golle coştu
Başlık ResmiFenerbahçe, Avrupada 4 golle coştu

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Minsk'i deplasmanda 4-1 yenerek avantajın sahibi oldu.

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında konuk olduğu Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 yendi.

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FENERBAHÇE 4 GOLLE GERİ DÖNDÜ

Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda yapılan müsabakanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un attığı golle 1-0 geri düşen sarı-lacivertliler, Marie Ngah'ın 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Mücadelenin 63. dakikasında Andrea Staskova, 69. dakikasında ise Zsanett Kajan ile fileleri havalandıran Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrılarak rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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