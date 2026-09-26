Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda gerçekleştirdiği etkinlik sırasında baygınlık geçirerek yere düştü. Ağbaba olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda yaptığı program esnasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ağbaba, olay yerine çağrılan ambulansla tıp merkezine sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Veli Ağbaba şehir merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği esnada fenalaşarak yere düştü. Bunun sonrasında çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba pazarda baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı

Ağbaba'nın sağlık durumuyla alakalı şimdilik bir açıklama yapılmadı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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