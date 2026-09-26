Biri bagajın içinde diğeri üzerinde... Trafikte korku dolu anlar
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobillerin bagajının içinde ve üzerinde seyahat eden vatandaşlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan otomobilin bagaj kapısında bir çocuk oturduğu, aracın trafik akşına aldırmadan ilerlediği görüldü.
Üçkuyu Mahallesi'nde ise benzer olay yaşandı. Bir kişi, taşıdığı malzeme ile bagaja bindi. Şahıs, otomobilin bagaj kapısı açık, malzemeleri tutmuş vaziyette ilerlediği görüldü. Tehlikeli iki yolculukta cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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