Diyarbakır’da seyir halindeki otomobillerin bagajının içinde ve üzerinde seyahat eden vatandaşlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan otomobilin bagaj kapısında bir çocuk oturduğu, aracın trafik akşına aldırmadan ilerlediği görüldü.

Biri bagajın içinde diğeri üzerinde... Trafikte korku dolu anlar

Üçkuyu Mahallesi'nde ise benzer olay yaşandı. Bir kişi, taşıdığı malzeme ile bagaja bindi. Şahıs, otomobilin bagaj kapısı açık, malzemeleri tutmuş vaziyette ilerlediği görüldü. Tehlikeli iki yolculukta cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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