Bursa'da bir pasajın kepenklerinin önünü gece saatlerinde tuvalet olarak kullanan şahıslar, pasaj sahibini deyim yerindeyse çileden çıkardı. Güvenlik kamerasını inceleyen pasaj sahibi, küçük tuvaletini yapanların görüntülerini tek tek çıkarıp fotoğraflarını duvara astı. Duvara asılan fotoğrafları gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde iddiaya göre alkollü bazı şahıslar, pasajın kepenklerinin önüne tuvaletlerini yaptı. Aynı durumun birden fazla kez yaşanması üzerine pasaj sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyerek, tuvaletini yapanların fotoğraflarını bastırdı.

YAZDIĞI YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaş daha sonra fotoğrafları dikkat çekici notlarla duvara astı. Duvara asılan fotoğraflardan birinde "Gece saatlerinde pasajımızı tuvalet olarak kullanan arkadaşlar gülümseyin" ifadeleri yer alırken, başka bir fotoğrafta ise "Yetenek Sizsiniz, yakında" yazması dikkat çekti.

Artık sabrı kalmadı! Pasaja tuvaletini yapanların fotoğrafını tek tek duvara astı

En dikkat çeken uyarılardan biri ise "Buraya tuvaletini yapan kendini YouTube'da bulur" oldu. Pasaj sahibi ayrıca, "Kameralı güvenlik sistemiyle 7/24 kontrol edilmektedir" notuyla da bunu yapanlara mesaj verdi.

GÖREN ŞAŞIRDI

Duvara asılan fotoğrafları gören vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Bazıları fotoğraflara bakıp kahkahaya boğulurken, bazıları ise, "Buraya gelen arkadaşlar dikkat etsin" yorumunda bulundu. Pasaj sahibinin uyguladığı yöntem çevrede kısa sürede gündem oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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