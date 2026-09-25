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Dünya

BM’de Türkiye'yi hedef alan Netanyahu’ya Dışişleri Bakanlığından üçüncü katip düzeyinde cevap geldi

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BM’de Türkiye'yi hedef alan Netanyahu’ya Dışişleri Bakanlığından üçüncü katip düzeyinde cevap geldi
Başlık ResmiBM’de Türkiyeyi hedef alan Netanyahu’ya Dışişleri Bakanlığından tokat gibi cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’nda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine, Dışişleri Bakanlığından üçüncü katip düzeyinde cevap geldi. Yapılan açıklamada, “Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz.” denildi.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumuna katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, boş kalan salonda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef aldı. Dışişleri Bakanlığının üçüncü katip düzeyindeki genç diplomatı, New York'ta BM 81. Genel Kurulu'nda Türkiye adına cevap hakkını kullanarak yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun asılsız iddialarına tepki gösterdi

BM’de Türkiyeyi hedef alan Netanyahu’ya Dışişleri Bakanlığından tokat gibi cevap
Başlık ResmiBM’de Türkiyeyi hedef alan Netanyahu’ya Dışişleri Bakanlığından tokat gibi cevap

"VERİLEN MESAJ AÇIKTIR"

Açıklamada, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz." vurgusu yapıldı.

İsrail Başbakanı'nın konuşması sırasında çok sayıda heyetin salonu terk etmesinin önemsiz bir hareket olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu, güçlü bir diplomatik kınamadır. Verilen mesaj açıktır: Söylediklerinin itibarı kalmamıştır, politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir." mesajı verildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

BM’de Türkiyeyi hedef alan Netanyahu’ya Dışişleri Bakanlığından tokat gibi cevap
Başlık ResmiBM’de Türkiyeyi hedef alan Netanyahu’ya Dışişleri Bakanlığından tokat gibi cevap

"HİÇBİR PROPAGANDA GERÇEĞİ SİLEMEYECEK"

Netanyahu'nun ortaya attığı gerçek dışı iddiaların İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve daha ötesinde sürdürdüğü amansız saldırganlığını gizlemeye yönelik çaresiz ve içi boş girişimler olduğu belirtildi.

"BUNLAR UNUTULMAYACAK SUÇLARDIR"

Açıklamada, hiçbir propagandanın gerçeği silemeyeceği kaydedilirken, "Binlerce sivil katledilmiş, evler ve hastaneler enkaza dönüştürülmüş, okullar kasten hedef alınmış ve insani yardımın ulaştırılması kasıtlı olarak engellenmiştir. Bunlar unutulmayacak ve affedilmeyecek suçlardır." denildi.

BM’de Türkiyeyi hedef alan Netanyahu’ya Dışişleri Bakanlığından tokat gibi cevap
Başlık ResmiBM’de Türkiyeyi hedef alan Netanyahu’ya Dışişleri Bakanlığından tokat gibi cevap

"İSRAİL SAVAŞ VE YIKIM İHRAÇ EDERKEN, TÜRKİYE BARIŞ İNŞA EDİYOR"

Kişisel saldırılar ve yalanların, ne kadar yüksek sesle veya ne kadar sık tekrarlanırsa tekrarlansın, inkar edilemez gerçeklerin ağırlığı karşısında çöktüğünün altı çizilen açıklamada, "İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlık ihraç ederken, Türkiye barış inşa etmektedir." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, kalıcı barışa giden tek uygulanabilir yol olan iki devletli çözüm konusundaki kararlı desteğini sürdüreceği aktarılırıken, "Bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere 1967 sınırları temelinde kurulmasına kadar Filistin halkının yanında omuz omuza durmaya devam edeceğiz." mesajı verildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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