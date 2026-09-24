Alaşehir'de kahreden olay! 20 yaşındaki genç işçi çöp kamyonunun altında can verdi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, belediyeye ait bir çöp toplama kamyonunun konteyneri boşalttıktan hemen sonra hareket etmesiyle yaşanan kahredici kazada 20 yaşındaki Erol Karasulu hayatını kaybetti. Uluderbent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki sürücü D.K.'nin aracın solundan geçmeye çalışan genci fark etmeyerek ezmesi felaketi beraberinde getirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaşırken, çöp kamyonu sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve trajik kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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