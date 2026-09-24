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Dünya

ABD'de 'Soğuk Savaş' komplosu! Gizli Servis'e kadar sızdılar: Skandalın arkasından Rumlar çıktı

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ABD'de 'Soğuk Savaş' komplosu! Gizli Servis'e kadar sızdılar: Skandalın arkasından Rumlar çıktı
Başlık ResmiABDde Soğuk Savaş komplosu! Gizli Servise kadar sızdılar: Skandalın arkasından Rumlar çıktı

ABD'de federal savcıların yürüttüğü soruşturma, Rusya bağlantılarını gizlediği öne sürülen bir teknoloji şirketinin Amerikan güvenlik kurumlarıyla yaptığı anlaşmaları gündeme taşıdı. Savcılığa göre Oxygen Forensics CEO'su Lee Reiber, şirketin Rus sahiplerini ve yazılımın Rusya'daki geliştirme bağlantılarını gizleyerek ABD hükümetinden sözleşmeler aldı.

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ABD'de Rusya bağlantılı bir teknoloji şirketine yönelik soruşturma, ülkenin en kritik güvenlik kurumlarından biri olan Gizli Servis'e kadar uzandı. Federal savcılığın dosyasına göre Oxygen Forensics'in Rus sahipliği ve yazılımın geliştirilmesindeki Rus bağlantıları gizlendi.

52 yaşındaki Amerikalı CEO Lee Reiber, Moskova merkezli Rus vatandaşı Oleg Sergeyevich Davydov ile birlikte hareket ederek şirketin gerçek mülkiyet yapısını ABD makamlarından sakladı.

Federal savcılar iki ismi elektronik dolandırıcılık yapmak üzere komplo kurmakla suçladı.

ABD'de 'Soğuk Savaş' komplosu! Gizli Servis'e kadar sızdılar: Skandalın arkasından Rumlar çıktı
Başlık ResmiABD'de 'Soğuk Savaş' komplosu! Gizli Servis'e kadar sızdılar: Skandalın arkasından Rumlar çıktı

RUS SAHİPLİĞİNİ KIBRIS ÜZERİNDEN GİZLEDİLER

Soruşturma dosyasına göre Davydov ile dört Rus vatandaşı, Oxygen Forensics'i Güney Kıbrıs merkezli bir holding şirketi üzerinden kontrol etti.

Rusya'da geliştirilen şirket yazılımı daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya İçişleri Bakanlığına da satıldı.

Davydov yazılımı geliştirdi ve 2013 yılında Virginia merkezli şirketi kurdu. Reiber ise 2015'te şirkete katıldı ve ABD'nin Rusya'ya yaptırımlar uygulamasının ardından CEO koltuğuna oturdu.

Savcılık dosyasına göre Reiber şirketin "Amerikan yüzü" haline getirilirken, Rus sahiplerin bağlantıları kamuya açık kurumsal kayıtlardan gizlendi.

ŞİRKETİ PERDE ARKASINDAN RUS ORTAKLAR YÖNETTİ

Reiber, Aralık 2022 ve Ekim 2023'te ABD hükümetine şirketin "doğrudan veya nihai bir sahibinin" bulunmadığını duyurmuştu.

Ancak Rus ortaklar şirket üzerindeki kontrollerini sürdürdü. Önemli kararları almaya devam eden ortaklar, Reiber'in maaşını belirledi ve şirketin banka hesaplarındaki imza yetkilerini ellerinde tuttu.

GAZETECİ RUSYA BAĞLANTISINI SORUNCA PANİK BAŞLADI

Kasım 2023'te bir gazetecinin Oxygen Forensics'in Rusya bağlantıları hakkında sorular yöneltmesiyle şirket içinde alarm verildi.

Müfettişlerin ulaştığı e-postalarda Reiber, çıkacak haberin ABD hükümetiyle iş yapma fırsatlarını tamamen ortadan kaldırabileceği konusunda Davydov ve diğer iki Rus ortağı uyardı.

Reiber ayrıca ABD hükümetinin Ulusal Bilgisayar Adli Tıp Enstitüsü ile yapılacak sözleşmenin kaybedilmesinden endişe ederek şirketin geleceğinin "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu yazdı.

GİZLİ SERVİS'TEN 5 YILLIK SÖZLEŞME ALDILAR

Tüm bu sürecin ardından şirket kritik bir ABD hükümeti sözleşmesine imza attı.

ABD Gizli Servisi tarafından işletilen Ulusal Bilgisayar Adli Tıp Enstitüsü (NCFI), Eylül 2024'te Oxygen Forensics'e Rusya'da geliştirilen yazılımı için beş yıllık sözleşme verdi.

Şirketin teknolojisi, dijital cihazlarda bulunan elektronik verilerin kurtarılması, korunması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılıyordu.

Ancak soruşturma dosyasında yazılımın kötü amaçlı kod içerdiği veya ABD hükümetinin bilgisayar sistemleri ve verilerine izinsiz erişmek amacıyla kullanıldığına ilişkin herhangi bir suçlama bulunmuyor.

ABD HÜKÜMETİNE RUSYA İÇİN PEŞ PEŞE BEYAN VERDİ

Reiber, Temmuz 2024'te ABD Savunma Bakanlığına hiçbir yabancı kişinin şirket yöneticilerinin atanmasını kontrol etmediğini veya şirketin kararlarını yönlendirmediğini iletti.

Mart 2026'da İç Güvenlik Bakanlığına verilen beyanda ise yazılımın geliştirilmesinde hiçbir Rus vatandaşının bulunmadığı ve Rusya'daki hiç kimsenin yazılımın oluşturulduğu ortama erişemediği bilgisi paylaşılmıştı.

Şirketin internet sitesinde de Oxygen Forensics'in kısıtlı ülkelerde herhangi bir yazılım geliştirme faaliyetinin bulunmadığı görüldü.

BİRİ ABD'DE, DİĞERİ HEATHROW'DA YAKALANDI

Federal soruşturmanın ardından Lee Reiber Idaho'da yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Reiber'in önümüzdeki haftalarda Los Angeles federal mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Oleg Davydov ise pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yakalandı. ABD makamları Davydov'un İngiltere'den iadesi için süreci başlattı.

Reiber ve Davydov, haklarındaki elektronik dolandırıcılık komplosu suçlamasından mahkum edilmeleri halinde 20 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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