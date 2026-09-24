Ankara'da çocuğunu almak için okulda bekleyen kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çocuğunu almak için bir ilkokulun bahçesinde bekleyen kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, 17 Eylül'de Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde yaşanmıştı. Öne sürülene göre öğle saatlerinde ilkokulda okuyan çocuğunu almaya giden Buse G. (26), okul bahçesinde diğer velilerle beklediği esnada yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi B.G. ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada B.G, eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden otomobille uzaklaşmıştı. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan B.G'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına almıştı. Buse G., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankarada çocuğunu almak için okulda bekleyen kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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