Halef bu akşam var mı, yok mu sorusu, dizinin yeni sezon başlangıcını bekleyen izleyicilerin gündeminde. NOW ekranlarının sevilen yapımının 2. sezon yayın takvimi, yeni bölüm saati ve 24 Eylül Perşembe yayın akışı yakından takip ediliyor.

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Halef: Köklerin Çağrısı, sezon finalinin ardından yeni hikayesiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Serhat ile Yıldız'ın yarım kalan hikayesinin devam edeceği yeni sezonda Yıldız'ın geçirdiği kaza sonrası yaşadığı hafıza kaybı öne çıkarken, dizinin ilk yeni sezon bölümü için geri sayım sona erdi. NOW'un resmi duyurularında ikinci sezon başlangıç tarihi ve yayın saati de netleştirildi.

HALEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. İkinci sezon başlangıcı 24 Eylül Perşembe olarak duyuruldu. Yeni sezonun ilk bölümü olan 36. bölüm saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Dizi, yaz arasının ardından kaldığı yerden devam ederken yeni sezonda Serhat ve Yıldız'ın ilişkisi farklı bir sınavla karşı karşıya kalacak. Sezon finalindeki kazanın ardından Yıldız'ın hafızasını kaybetmesi ve geçmişini hatırlamaması, Serhat'ın onu yeniden bulma ve aralarındaki bağı yeniden kurma mücadelesini hikayenin merkezine taşıyor.

Halef bu akşam var mı, yok mu? 24 Eylül TV yayın akışı

HALEF 2. SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak.

Yeni sezonla birlikte hikayenin odağı Serhat ve Yıldız'ın değişen hayatlarına çevrilecek. Yıldız'ın geçmişini hatırlamadan farklı bir hayatın içine savrulması, Serhat'ın ise onu bulmak için verdiği mücadele ile sezon açılacak. Yapımın yeni sezon tanıtımlarında aile, geçmiş ve aşk eksenindeki mücadelenin daha da sertleşeceği vurgulanıyor.

Halef bu akşam var mı, yok mu? 24 Eylül TV yayın akışı

24 EYLÜL NOW YAYIN AKIŞI

24 Eylül NOW yayın akışında yer alan programlar şöyle:

07.15 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Anne Yarısı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı - Yeni Bölüm

00.15 Anne Yarısı

02.45 İnadına Aşk

36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 36. bölümünde sezon finalinde yaşanan kazanın ardından hikaye yeni bir döneme giriyor. Yıldız, geçirdiği kaza sonrasında hafızasını kaybederek geçmişinden tamamen koparken Serhat onun izini sürmeye devam ediyor. Serhat'ın en büyük amacı Yıldız'a ulaşmak ve aralarındaki bağı yeniden kurmak olacak.

Halef bu akşam var mı, yok mu? 24 Eylül TV yayın akışı

Yeni bölümde Serhat ve Yıldız'ın karşısına yalnızca hafıza kaybı çıkmayacak. Geçmişten gelen aile hesapları ve yeni düşmanlıklar da hikayeyi daha sert bir noktaya taşıyacak. NOW'un bölüm özetinde Serhat'la mücadelesinde Aşır ve Meryem'i konakta tutan Ziyan Ağa'nın, yeğeninin intikamını isteyen Sadullah Taşkesen'le ittifak kurduğu ve Serhat ile Yıldız'ın karşısına daha güçlü bir tehdit çıktığı belirtiliyor.

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