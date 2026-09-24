Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik görevlisi hayatını kaybetti. Kahreden kaza kameralarla da kayıt altına alındı.

Özetle Kaydet a- | +A

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde D.K (29) yönetimindeki 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp toplama kamyonu, Kiraz Caddesi'ndeki konteynerden çöpleri aldıktan sonra hareket etti.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Bu sırada kamyonun soluna geçmek isteyen temizlik görevlisi Erol Karasulu (20), aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Karasulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahreden ölüm... Temizlik işçisi çöp kamyonunun altında can verdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü D.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahreden ölüm... Temizlik işçisi çöp kamyonunun altında can verdi

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala