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Ekonomi

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

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Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlı gıda tüketebilmesi için Türkiye genelinde denetimlerine devam ediyor. 81 ilde gıda firmalarının ürünlerinden numuneler alan ekipler, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları kamuoyuyla paylaşıyor. Bakanlık yeni bir duyuru yaparken, gıdada bir kez daha at ve eşek eti skandalı yaşandı. işte gıdada hile yapan markalar ve ürünleri.... 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor. 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

HİLE YAPILAN GIDA ÜRÜNLERİ

23 Eylül tarihli listede; kırmızı et, kıyma, sucuk, kebap,köfte, lahmacun, pide, etliekmek, baharat, bitkisel macun, zeytinyağı ve bal gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

YİNE MERSİN YİNE SKANDAL! 

Listenin en mide bulandıran detayı yine et ve et ürünlerinde gerçekleşti. At eti skandalı ile öne çıkan Mersin'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Kentte Hadi Kaçan ismine ait 'Korkmaz Kasabı'nın dana kıyma diye vatandaşa 'tek tırnaklı' eti sattığı ortaya çıktı. 

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...  👇

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Kebap, köfte ve lahmacunda yapılan hileler... 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Pide, lahmacun ve kabapta yapılan hileler...

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Kıyma, kebap, etli ekmek, sucuk ve köftede yapılan hileler... 
 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Köfte ve zeytinyağında yapılan hileler... 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Zeytinyağında yapılan hileler... 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Zeytinyağında yapılan hileler... 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Zeytinyağında yapılan hileler... 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Zeytinyağı, safran ve balda yapılan hileler 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Mersin'de at ve eşek eti (tek tırnaklı) satan Korkmaz Kasabı (Hadi Kaçan)...

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

İlaç etken maddesi tespit edilen ürünler... 

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Baharatta yapılan hileler... 

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