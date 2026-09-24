Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlı gıda tüketebilmesi için Türkiye genelinde denetimlerine devam ediyor. 81 ilde gıda firmalarının ürünlerinden numuneler alan ekipler, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları kamuoyuyla paylaşıyor. Bakanlık yeni bir duyuru yaparken, gıdada bir kez daha at ve eşek eti skandalı yaşandı. işte gıdada hile yapan markalar ve ürünleri....
Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.
HİLE YAPILAN GIDA ÜRÜNLERİ
23 Eylül tarihli listede; kırmızı et, kıyma, sucuk, kebap,köfte, lahmacun, pide, etliekmek, baharat, bitkisel macun, zeytinyağı ve bal gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi.
YİNE MERSİN YİNE SKANDAL!
Listenin en mide bulandıran detayı yine et ve et ürünlerinde gerçekleşti. At eti skandalı ile öne çıkan Mersin'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Kentte Hadi Kaçan ismine ait 'Korkmaz Kasabı'nın dana kıyma diye vatandaşa 'tek tırnaklı' eti sattığı ortaya çıktı.
İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri... 👇
Kebap, köfte ve lahmacunda yapılan hileler...
Pide, lahmacun ve kabapta yapılan hileler...
Kıyma, kebap, etli ekmek, sucuk ve köftede yapılan hileler...
Köfte ve zeytinyağında yapılan hileler...
Zeytinyağında yapılan hileler...
Zeytinyağında yapılan hileler...
Zeytinyağında yapılan hileler...
Zeytinyağı, safran ve balda yapılan hileler
Mersin'de at ve eşek eti (tek tırnaklı) satan Korkmaz Kasabı (Hadi Kaçan)...
İlaç etken maddesi tespit edilen ürünler...
Baharatta yapılan hileler...