Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlı gıda tüketebilmesi için Türkiye genelinde denetimlerine devam ediyor. 81 ilde gıda firmalarının ürünlerinden numuneler alan ekipler, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları kamuoyuyla paylaşıyor. Bakanlık yeni bir duyuru yaparken, gıdada bir kez daha at ve eşek eti skandalı yaşandı. işte gıdada hile yapan markalar ve ürünleri....