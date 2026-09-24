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Şanlıurfa'daki 5,4'lük deprem sonrası uzmanlardan açıklama: 7'ye varabilecek deprem üretebilir

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Şanlıurfa'daki 5,4'lük deprem sonrası uzmanlardan açıklama: 7'ye varabilecek deprem üretebilir
Başlık ResmiŞanlıurfadaki 5,4lük deprem sonrası uzmanlardan açıklama: 7ye varabilecek deprem üretebilir "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 5,4'lük depremle ilgili uzmanlardan peş peşe açıklama geldi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Geleceğe yönelik büyük bir deprem beklentisi olacağı kanaatinde değilim. Ama bu fayın, 7'ye varabilecek deprem üretme potansiyeli var." dedi. Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, "Burada bu türden depremler, hatta daha büyük depremleri her zaman bekleriz. Bundan sonra olursa o da sürpriz sayılmamalı." ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 10.40'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 5,4'lük sarsıntıyla ilgili deprem uzmanlarından dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BU FAY, 7'YE VARABİLECEK DEPREM ÜRETEBİLİR"

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Geleceğe yönelik büyük bir deprem beklentisi olacağı kanaatinde değilim. Ama bu fayın, 7'ye varabilecek deprem üretme potansiyeli var." dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz
Başlık ResmiProf. Dr. Okan Tüysüz

"BENİM KANAATİM DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLMAYACAĞI YÖNÜNDE"

Tüysüz, "Benim kanaatim burada daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde. En azından yakın bir dönem için birkaç on yıl içerisinde böyle bir depremin olmayacağını söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

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"BİZİM İÇİN SÜRPRİZ BİR DEPREM DEĞİL"

Başka bir televizyon canlı yayınında ise Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Burada bu türden depremler, hatta daha büyük depremleri her zaman bekleriz. Yani bizim için sürpriz bir deprem değil. Bundan sonra olursa o da sürpriz sayılmamalı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal
Başlık ResmiProf. Dr. Süleyman Pampal

"KÖYLERDE BİRTAKIM HASAR BEKLENEBİLİR"

Prof. Dr. Şerif Barış ise, "500-600 kilometre yarı çaplı bir bölgede insanlar hissedebilir ama depremin ivmesi yakın, o yüzden daha yakın bölgelerde sarsıntı daha güçlüdür. Köyler ve civarlardaki ilçelerdeki küçük veya böyle basit yapılarda birtakım hasarlar beklenebilir. Elbette arzumuz asla ve asla ne yaralanma olması, ne hayvan telefi, ne can kaybı olmaması." dedi.

Depremin meydana geldiği bölge
Başlık ResmiDepremin meydana geldiği bölge

"BUNDAN SONRAKİ DEPREMLERİ İZLEMEK GEREKİYOR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, depremin sığ bir noktada olmasının, geniş bir alanda hissedilmesine neden olduğunu ifade etti. Ersoy, "Tarihsel döneminde burada çok büyük yıkıcı depremler, bildiğim kadarıyla yok. Bundan sonraki meydana gelen depremleri de izlemek gerekiyor tabii. Ama 5'i geçen her deprem, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da özellikle kırsal kesimde bazı hasarlar yapabiliyor." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy
Başlık ResmiProf. Dr. Şükrü Ersoy
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"BURALARDA DAHA ÖNCE DEPREM OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Prof. Dr. Naci Görür de, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şanlıurfa-Pınarbaşı-Urfa'da 5,8 deprem oldu. Buralarda daha önce deprem olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF) kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF'a ve Bozova Fayına çok yakın." ifadelerini kullandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Karaköprü
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