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Şanlıurfa'da okullar tatil mi, yarın da tatil olacak mı? Vali Hasan Şıldak duyurdu!

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Şanlıurfa'da okullar tatil mi, yarın da tatil olacak mı? Vali Hasan Şıldak duyurdu!
Başlık ResmiŞanlıurfada okullar tatil mi?

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası öğrenciler ve veliler, “Şanlıurfa'da okullar tatil mi, yarın okul var mı?” sorularına cevap aramaya başladı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, deprem nedeniyle kent genelindeki tüm eğitim kurumlarını kapsayan kararı duyurdu.

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Şanlıurfa'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem saat 10.40'ta meydana gelirken, sarsıntı Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi, yarın da tatil olacak mı?

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da 24 Eylül 2026 Perşembe günü okullar tatil edildi. Vali Hasan Şıldak'ın açıklamasına göre deprem nedeniyle il genelindeki bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerine bugün ara verildi.

Karar yalnızca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla sınırlı tutulmadı. Açıklamada kreşler ve gündüz bakımevlerinin de kapsama alındığı belirtildi.

Şanlıurfada okullar tatil mi, yarın da tatil olacak mı? Vali Hasan Şıldak duyurdu!
Başlık ResmiŞanlıurfada okullar tatil mi, yarın da tatil olacak mı? Vali Hasan Şıldak duyurdu!


ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an için 25 Eylül Cuma günü Şanlıurfa'da okulların tatil edileceğine ilişkin yeni bir resmi açıklama yapılmadı. Vali Hasan Şıldak tarafından duyurulan karar bugün için geçerli olacak. Öğrenciler için yarın yeniden eğitim-öğretim programına dönülmesi bekleniyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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