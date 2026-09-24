Ankara'da 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasında 20 kişi tutuklandı

Ankara'da 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan Alihan Kuriş soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Alihan Kuriş'in ‘çıkar amaçlı suç örgütü' faaliyetleri kapsamında 20 Eylül'de operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Ankarada Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 20 kişi tutuklandı

Hakimlik tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 22 şüpheliden 20'si hakkında tutuklama kararı verilirken, adli kontrol talep edilen 3 şüpheli ile beraber toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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