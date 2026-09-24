Eski koca sokağı birbirine kattı! Kadının yakınları tekme tokat böyle kovaladı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, eski eşinin evinin önüne giderek taşkınlık çıkaran ve bu sırada park halindeki bir araca çarpan şahıs, kadının ailesinin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşanan olayda, öfkeli aile yakınlarının aracın camlarını yumruklayarak şahsı darbetmeye çalıştığı ve sokak ortasında yaşanan o gergin anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Ortalığı birbirine katan adamın aracıyla manevra yaparak olay yerinden hızla kaçmasının ardından, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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