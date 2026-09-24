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Şanlıurfa'da yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı? Naci Görür son depremi yorumladı!

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen deprem, bölgenin deprem tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken Şanlıurfa'da yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı soruları araştırılmaya başlandı. Deprem uzmanlarının bölgedeki fay sistemlerine ilişkin değerlendirmeleri ise dikkat çekti.

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Şanlıurfa'da 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.40'ta meydana gelen deprem, kent genelinde ve çevre illerde hissedildi. AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Karaköprü olan sarsıntı 5,4 büyüklüğünde ve 7,39 kilometre derinlikte kaydedildi. Peki, Şanlıurfa'da yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı?

ŞANLIURFA'DA YENİDEN DEPREM OLUR MU?

Günümüzde depremin tam olarak hangi gün, saatte ve hangi büyüklükte meydana geleceğini önceden belirlemeye yarayan güvenilir bir yöntem bulunmuyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremlerin zamanının önceden kesin biçimde belirtirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfada yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı? Naci Görür son depremi yorumladı!
Başlık ResmiŞanlıurfada yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı? Naci Görür son depremi yorumladı!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan X hesabından yaptığı açıklamada ''Şanlıurfa’da M5,5 büyüklüğündeki deprem Urfaya yirmilik kilometre uzakta Bozova kırığı üzerinde oluşmuştur. Orta büyüklüğünde bir depremdir. Şanlıurfa’da yıkıcılıktan M 6,3’dür. Bu bir önce deprem değildir. Bozova kırığının bundan daha büyük bir deprem üretmesi beklenmez. Şanlıurfa’ya geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.

Şanlıurfada yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı? Naci Görür son depremi yorumladı!
Başlık ResmiŞanlıurfada yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı? Naci Görür son depremi yorumladı!

ŞANLIURFA'DA FAY HATTI VAR MI?

Şanlıurfa ve çevresi, tek bir büyük fay hattından ibaret olmayan karmaşık bir tektonik yapı içerisinde bulunuyor. Şanlıurfa İl Afet Risk Azaltma Planı'nda kentin Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı'nın güneyinde ve Arap Platformu üzerinde yer aldığı belirtiliyor. Bölgede Bozova, Samsat ve Kalecik gibi fayların bulunduğu, özellikle Bozova Fayı'nın yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda ve sağ yanal bileşenli bir yapı olduğu aktarılıyor.

Şanlıurfada yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı? Naci Görür son depremi yorumladı!
Başlık ResmiŞanlıurfada yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı? Naci Görür son depremi yorumladı!

Bölgesel ölçekte bakıldığında ise Şanlıurfa'yı etkileyebilecek başlıca tektonik yapılardan biri Doğu Anadolu Fay Zonu, bir diğeri Güneydoğu Anadolu Bindirme Fay Zonu ve ayrıca Bozova Fayı olarak gösteriliyor.

Prof. Dr. Naci Görür yaşanan deprem sonrasında ''Şanlıurfa-Pınarbaşı-Urfa’da 5,8 deprem oldu. Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF’a ve Bozova fayına çok yakın. Geçmiş olsun.'' açıklamasında bulundu.

Şanlıurfada yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı? Naci Görür son depremi yorumladı!
Başlık ResmiŞanlıurfada yeniden deprem olur mu, diri fay hattı var mı? Naci Görür son depremi yorumladı!

ŞANLIURFA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan sarsıntılardan sonra depremin ne ifade ettiğine dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden aktardı.

Bektaş açıklamasında ''Şanlıurfa M 5,5 Depremi Ne Anlatıyor? Bu deprem, ana levha sınırından uzakta gelişen bir levha içi deprem niteliğinde değerlendirilebilir. Levha içindeki faylar da aktif olabilir ve yıkıcı depremler üretebilir. Bu nedenle deprem tehlikesini yalnızca büyük faylarla sınırlamamak gerekir. Türkiye’nin tamamı deprem tehlikesi taşıyan bir ülkedir. Panik değil; deprem bilinci, sağlam yapı ve hazırlık en doğru yaklaşımımız olmalıdır.''' dedi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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