Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, AKM’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Yıldız Kültür, Suzan Avcı ve Salih Güney Onur Ödülü alırken, tiyatro ve sinema dallarında yılın başarılı oyuncuları da ödüllendirildi.

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“27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri”, önceki gece İstanbul’daki AKM’de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Gecede, tiyatro dalında Onur Ödülü Yıldız Kültür’e, sinema dalında ise Suzan Avcı ve Salih Güney’e verildi.

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Suna Keskin’in, HDI Sigorta Özel Ödülü ise 10’uncu yılını kutlayan Monologlar Müzesinin oldu.

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Sinema dalında “Erken Kış” filmindeki performansıyla Leyla Tanlar “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu”, “Kurtuluş” filmindeki rolüyle Caner Cindoruk “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Tiyatro kategorisinde “Palamut Zamanı” oyunundaki rolüyle Ayda Aksel “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu”, “Tırtıl GPT 148” oyunuyla Ali Haydar Çataltepe “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MURAT ÖZTEKİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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