SMM'de atölye: Emirgân Arşivi yazara ilham verecek

Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgân Arşivi’ndeki fotoğraf, mektup ve belgelerden yola çıkan “Arşivle Yazmak” atölyesiyle katılımcıları yeni hikâyeler üretmeye davet ediyor. Dört haftalık atölye, ekim ayında düzenlenecek.

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Türkiye’nin önemli koleksiyonlarını barındıran Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 19. yüzyıl sonundan itibaren fotoğraf ve belgeleri bir araya getiren bünyesindeki “Emirgân Arşivi”nden yola çıkarak yetişkinlere yönelik bir atölye hayata geçiriyor.

Arşiv malzemelerini sanatsal düşünme ve yazma süreçlerinin merkezine alan “Arşivle Yazmak: Emirgân Arşivi’nden Bir Yazı Atölyesi” dört hafta boyunca devam edecek.

Katılımcılar, arşivdeki fotoğraflar, mektuplar, haritalar, nesneler ve diğer malzemeler üzerinden hayal kurma ve yeni anlatılar geliştirme pratiklerini keşfedecek.

Sepin Sinanlıoğlu yürütücülüğündeki atölye, 1, 8, 15 ve 22 Ekim tarihlerinde Sakıp Sabancı Müzesinde gerçekleştirilecek. Faaliyet hakkında detaylı bilgiye Sakıp Sabancı Müzesinin web sitesinden ulaşılabiliyor.

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