BETAM tarafından “satılık ilanlar” dikkate alınarak hesaplanan verilere göre Türkiye’de ortalama konut metrekare fiyatı bir yılda %20,4 artışla 45 bin 792 TL’ye yükseldi. Enflasyondan arındırılmış fiyat ise yüzde -8,4 reel düşüşe işaret etti. Konut yatırımcısı “hangi şehir” sorusuna cevap ararken; 3 büyükşehir arasında Ankara 4 kriter ile öne çıktı.

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Türkiye’de konut piyasasında fiyatlar nominal olarak yükselmeye devam ederken, enflasyondan arındırıldığında tablo farklılaşıyor. BETAM tarafından açıklanan “Satılık Konut Piyasası Görünümü: Eylül 2026” raporu, sektörde ağustos ayındaki görünümü ortaya çıkardı.

Ülke genelinde satılık konut ilanlarının cari fiyatı ağustosta yıllık bazda yüzde 20,4 arttı. Ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı 45 bin 792 TL oldu. Ancak enflasyondan arındırılmış fiyatlarda yıllık değişim yüzde -8,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece nominal fiyat artışına rağmen konutların reel değerindeki gerileme sürdü.

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TALEPTE TOPARLANMA

BETAM verilerine göre konut talebi endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,5 arttı. Ancak yıllık karşılaştırmada talep endeksi yüzde 7,5 geriledi.

Aynı dönemde Türkiye genelinde kapatılan ilan yaşı 1,3 gün uzayarak 54,2 güne yükseldi. Bu tablo, aylık talep artışına rağmen satılık konut piyasasında satışların daha uzun sürede gerçekleştiğini gösterdi.

Konutta Ankara sürprizi! İstanbul ve İzmir’e fark atan 4 gösterge

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TABLO

Üç büyükşehir arasında en yüksek cari metrekare fiyatı İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’da ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı 66 bin 228 TL olurken, yıllık cari fiyat artışı yüzde 24,7 olarak gerçekleşti. Buna karşılık İstanbul’da reel fiyatlar yıllık yüzde 5,2 geriledi.

Ankara’da ortalama metrekare fiyatı 39 bin 636 TL seviyesinde... Kentte yıllık cari fiyat artışı yüzde 27,7 ile üç büyükşehir arasında en yüksek seviyeye çıktı. Reel fiyatlardaki yıllık gerileme ise yüzde 2,9 ile sınırlı kaldı.

İzmir’de ise ortalama metrekare fiyatı 53 bin 750 TL olurken, yıllık cari fiyat artışı yüzde 18,6 seviyesinde gerçekleşti. İzmir’in reel fiyat değişimi yüzde -9,8 oldu. Böylece üç büyükşehir içinde reel fiyat kaybının en yüksek olduğu kent İzmir oldu.

ANKARA DİKKAT ÇEKİYOR

Son verilere göre Ankara, konut yatırımcısı için 4 gösterge ile öne çıkıyor. Bunlardan ilki fiyat seviyesi... Başkentte ortalama metrekare fiyatı 39 bin 636 TL ile İstanbul’un ve İzmir’in altında bulunuyor. Böylece konut yatırımcısı için daha uygun bir giriş fırsatı sunuyor.

İkinci gösterge fiyat artışı… Başkentin yıllık %27,7 fiyat artışı ile İstanbul ve İzmir’den daha fazla değer kazandığı gözlemlendi.

REEL FİYAT VE SATIŞ SÜRESİ

Üçüncü gösterge reel fiyat hareketi... Türkiye genelinde reel fiyatlar yıllık yüzde 8,4 gerilerken Ankara’daki gerileme yüzde 2,9’da kaldı. İstanbul’da kayıp yüzde 5,2, İzmir’de ise yüzde 9,8 oldu. Ankara, en düşük reel kaybı ile yatırımcısını diğer iller kadar üzmedi.

Dördüncü gösterge ise satış süresi... Ankara’da kapatılan ilan yaşı 45,4 gün olarak ölçüldü. Bu süre İstanbul’da 52,9 gün ve İzmir’de 63,4 gün oldu. Ankara’da ilanların piyasada kalma süresinin daha düşük olması, satışların da en hızlı bu şehirde gerçekleştiğini gösterdi.