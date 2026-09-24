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Ekonomi

Altında rota değişiyor mu? İşte yükselişi frenleyen 5 engel

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Altının ons fiyatı bir hafta aranın ardından 4.300 doların altına geriledi. Yeni günde işlemler TSİ 06:00 itibarıyla 4.292 dolardan başlarken; yükselen ABD tahvil faizleri, güçlenen dolar, FED'den gelen şahin mesajlar, ABD ekonomisine dair kuvvetli veriler ve yeniden 100 doları aşan petrol fiyatı; altının kısa vadeli görünümünde 5 kritik engel olarak öne çıktı.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde yüzde 1,63 gerileyerek 4.287 dolardan kapandı. 24 Eylül işlemlerinde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.292 dolardan fiyatlandı. Geçen hafta 4.400 dolar sınırına kadar devam eden hareketin ardından satış baskısı öne çıkarken; yükselen ABD tahvil faizleri, güçlenen dolar, FED'den gelen şahin mesajlar, ABD ekonomisine dair kuvvetli veriler ve yeniden 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları; altının kısa vadeli görünümünü baskılıyor.

TAHVİLLER 19 YILIN ZİRVESİNDE

Altın açısından en önemli baskı unsurlarından biri ABD tahvil piyasasındaki sert hareket oldu. FED politikasına duyarlı 2 yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 4,89'a yaklaşarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Uzun vadeli tahvillerde ise hareket daha dikkat çekici boyutlara ulaştı. 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,10'u aşarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,40'a yaklaşarak Haziran 2007'den bu yana zirveyi gördü. Tahvil faizlerinin yükselmesi, getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetini de artırarak sarı metali baskılıyor.

DOLAR 2 AYIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksinin (DXY) 101,00 seviyesinin üzerine çıkarak yaklaşık iki ayın zirvesine yönelmesi de altın için ikinci baskı unsuru olarak öne çıktı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve FED'in daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentisi, dolar endeksine de destek verdi. Güçlü dolar, altının dolar cinsinden fiyatını yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor. Böylece ons altının yukarı yönlü hareket alanı daralıyor.

YENİ BİR FAİZ ARTIŞI MI?

FED üyelerinden gelen şahin mesajlar da altını frenliyor. Son olarak Michael Barr, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak için “daha fazla politika ayarlamasının gerekebileceğini” söyledi. Barr'ın açıklamaları, piyasalarda ek faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. CME FEDWatch anketinde de ekim ayında FED’den faiz artışı, %70’e yaklaşan bir ihtimalle fiyatlanmaya başlandı. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor.

Altında rota değişiyor mu? İşte yükselişi frenleyen 5 engel
Başlık ResmiAltında rota değişiyor mu? İşte yükselişi frenleyen 5 engel

GÜÇLÜ EKONOMİK VERİLER

ABD ekonomisinden gelen son ekonomik veriler de faiz indirimini desteklemedi. Son olarak eylül ayı öncü verilerine göre hizmetler PMI 58,7'ye, imalat PMI ise 56,7'ye yükseldi. Bileşik PMI 58,4 ile Temmuz 2021'den bu yana en güçlü seviyeye çıktı. Veriler, ABD ekonomisindeki büyümenin hızlandığına işaret ederken, maliyet baskılarının da yeniden güçlendiğini gösterdi. Güçlü ekonomik aktivite, FED'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini besliyor.

PETROL 100 DOLARI AŞTI

Altın açısından kritik bir engel de petrol fiyatları… Brent petrolün varili yeniden 100 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında Orta Doğu'da ABD-İran hattında devam eden belirsizlikler bulunuyor. BM Zirvesinden gelen son mesajlar da petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden artırırken, piyasalar, diplomatik temaslardan gelecek yeni sinyalleri yakından izliyor. Yüksek petrol fiyatları, enflasyonun ve beraberinde faizlerin de daha uzun süre yüksek kalabileceği senaryosunu güçlendiriyor.

YATIRIMCI ŞİMDİ NE YAPACAK?

Altında bundan sonraki süreçte ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve FED beklentileri birlikte izlenecek. Özellikle 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerinde kalıcı olup olmayacağı kritik önem taşıyor. Analistler, altındaki uzun vadeli hikâyenin tamamen ortadan kalkmadığını hatırlatıyor. Tahvil ve dolar kaynaklı baskının hafiflemesi halinde; jeopolitik riskler, merkez bankalarının talebi ve yatırımcı ilgisinin yeniden altına destek olabileceği ifade ediliyor. Ons için mevcut tabloda 4.235 dolar ilk destek ve 4.400 dolar seviyesi de ilk direnç olarak gösteriliyor.

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