Balıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Kazada hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Doğumuna 2 hafta kaldığı öğrenilen kadının bebeği de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı’nda meydana geldi. Karacabey’den Bandırma istikametine seyir halinde olan Merve Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
KARŞI ŞERİDE GEÇEN ARAÇ KAMYONUN ALTINA GİRDİ
Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Bandırma’dan Karacabey yönüne seyreden kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi.
KÜÇÜK KIZI İLE BİRLİKTE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Merve Turan ile 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
DOĞMAMIŞ BEBEĞİ KURTARMAK İÇİN AMELİYATA ALINDI
Anne ve kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan’ın karnındaki bebeğin kurtarılması için hastanede acil müdahale gerçekleştirildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen bebek de kurtarılamadı.
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Anne, 3 yaşındaki kızı ve dünyaya gelmesine yalnızca 2 hafta kalan bebeğin hayatını kaybettiği kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.