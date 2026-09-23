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3. Sayfa

Balıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi

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Balıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi
Başlık ResmiBalıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Kazada hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Doğumuna 2 hafta kaldığı öğrenilen kadının bebeği de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı’nda meydana geldi. Karacabey’den Bandırma istikametine seyir halinde olan Merve Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Balıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi
Başlık ResmiBalıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi

KARŞI ŞERİDE GEÇEN ARAÇ KAMYONUN ALTINA GİRDİ

Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Bandırma’dan Karacabey yönüne seyreden kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi.

Balıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi
Başlık ResmiBalıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi


KÜÇÜK KIZI İLE BİRLİKTE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Merve Turan ile 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Balıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi
Başlık ResmiBalıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi

DOĞMAMIŞ BEBEĞİ KURTARMAK İÇİN AMELİYATA ALINDI

Anne ve kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan’ın karnındaki bebeğin kurtarılması için hastanede acil müdahale gerçekleştirildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen bebek de kurtarılamadı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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