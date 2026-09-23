Antalya'da acı olay: Kalp krizi geçirdi, kazada can verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün direksiyon başında fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Kaydet a- | +A

Antalya'nın Serik ilçesinde Mehmet Erol Bozoğlu'nun (71) kullandığı otomobil, Belek'te Turizm Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerinde kalp masajı yapılan ve ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Bozoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Direksiyon başında fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği iddia edilen Bozoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yavaş ilerlediği halde kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptığı ve bölgeye giden sağlık ekiplerinin sürücüye kalp masajı yaptığı anlar görüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Serik Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSISerik

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala