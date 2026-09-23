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Dünya

Fransa’dan İsrail’e peş peşe eleştiriler: Politikaları kendi halkını tehdit ediyor

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Fransa’dan İsrail’e peş peşe eleştiriler: Politikaları kendi halkını tehdit ediyor
Başlık ResmiFransa’dan İsrail’e peş peşe eleştiriler: Politikaları kendi halkını tehdit ediyor

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail hükümetinin izlediği sert politikaların ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin bizzat İsrail'in varlığını ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığını söyledi.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail'e yönelik son dönemin en net ve sert diplomatik uyarılarından birini yaptı.

Paris yönetiminin İsrail Devleti'nin güvenliğine ve varlığına olan sarsılmaz bağlılığını yineleyen Barrot, mevcut hükümetin takındığı tutumun tam aksine ülkeyi ciddi bir güvenlik çıkmazına sürüklediğini dile getirdi.

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BATI ŞERİA'DA ŞİDDET TIRMANIYOR

İsrailli makamların ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze barış planındaki taahhütlerini yerine getirmekten kaçındığına dikkat çeken Fransız Bakan, Lübnan ve Suriye hatlarında uygulanan tampon bölge stratejilerini de eleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da radikal yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik saldırılarındaki patlamaya ve yasadışı yerleşim faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir ivmeyle genişlemesine işaret eden Barrot, bu gidişatın uluslararası toplumun taahhüt ettiği iki devletli çözüm zeminini ağır biçimde zayıflattığını ve İsrail halkı için daimi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

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HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

Bölgesel gerilimin küresel ticaret hatları üzerindeki yıkıcı etkilerine de değinen Barrot, Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini yeniden tesis etmek adına uluslararası bir misyon hazırladığını ve uygun koşullar oluşur oluşmaz bölgeye konuşlanmaya hazır olduğunu duyurdu.

Stratejik su yolundaki trafiğin normale dönmesiyle Fransız tüketicilerin yakıt maliyetlerinin düşeceğini belirten Bakan, gelecekteki olası krizlere karşı daha dirençli alternatif ticaret rotaları oluşturmak amacıyla Avrupalı ve bölgesel müttefiklerle koordinasyonun devam ettiğini aktardı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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