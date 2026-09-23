İsrail yönetimini ayağa kaldıran çeviri skandalı: Netanyahu, Macoron'a ateş püskürdü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un BM Genel Kurulu'ndaki sözleri Tel Aviv'i çıldırtırken, Netanyahu ve Smotrich açıklamaları "skandal" olarak nitelendirdi. Gelen tepkiler üzerine Fransız kaynaklardan "çeviri kurbanı olduk" açıklaması geldi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BM Genel Kurulu'nda Batı Şeria ve Hamas hakkında kullandığı bir ifade, İngilizceye farklı çevrilince Paris ile Tel Aviv arasında söz düellosu yaşandı.

Çeviride Macron'un "Hamas Batı Şeria'yı hiçbir zaman yönetmedi" sözleri, "Hamas burada hiçbir zaman özellikle aktif olmadı" şeklinde aktarılınca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Fransa Cumhurbaşkanı'nı yerden yere vurdu.

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MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Batı Şeria'daki gelişmelere dikkat çekerek, "Batı Şeria'da olup bitenlere bakın, gün geçtikçe ihlaller görüyoruz. Ve ne adına?" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca uluslararası toplumun Filistin halkının var olma hakkı dahil meşru haklarını koruması gerektiğini söyledi. Ancak Macron'un Hamas'a ilişkin Fransızca kullandığı "le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie" (Hamas Batı Şeria'yı hiçbir zaman yönetmedi) ifadesinin İngilizceye "Hamas hiçbir zaman özellikle aktif olmadı" şeklinde çevrilmesi İsrail'de tepkiye yol açtı.

NETANYAHU'DAN MACRON'A YÜKLENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macron'un sözlerini "skandal" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'da öldürülen Fransa vatandaşı Netanel Chkroun'a atıfta bulunan Netanyahu, Macron'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Emmanuel Macron'un sözlerinin absürtlüğü inanılmaz. Hamas teröristleri neredeyse her gün Yahudilere karşı saldırılar düzenliyor. Cehalet, onların kanını örtbas etmek için asla bir mazeret olamaz."

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Macron'un açıklamalarına tepki göstererek Fransa Cumhurbaşkanını "yalan söylemekle" suçladı.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA: YANLIŞ ÇEVRİLDİ

Tartışmanın büyümesinin ardından Fransız diplomatik bir kaynak, The Jerusalem Post'a Macron'un sözlerinin İngilizceye yanlış aktarıldığını söyledi.

Kaynak, Macron'un kullandığı Fransızca ifadenin "Hamas hiçbir zaman özellikle aktif olmadı" anlamına gelmediğini, doğru karşılığının "Hamas Batı Şeria'yı hiçbir zaman yönetmedi" olduğunu açıkladı.

"GAZZE'DE BARIŞ OLDUĞUNA İNANMAK BİR SAÇMALIK"

Öte yandan Macron, bazı ülkelerin Gazze Şeridi'nde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek, Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump'ın kurduğu Gazze Barış Kurulu'nu eleştiren Macron, Batı Şeria'da Filistinlilerin var olma haklarının ellerinden alındığını belirtti:

"Bir yıl önce bu salonda çok sayıda devlet, Filistin Devleti'ni tanıdı. (Filistin'i tanıyan devletler) bazılarının oldukça şüpheci yaklaşmasını anlıyorum. Kağıt üzerinde tanıdınız, hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır? Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. İşte manzara, utanç verici, hepimiz adına utanç verici."

Bunun İsrail'in güvenliğinin de ön koşulu olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, İsrail'in güvenliğinin komşu devletlerin egemenliğinin ihlal edilmesinden geçtiğini savunanların çok büyük hata yaptığını söyledi.

"KÜSTAHÇA BİR SAÇMALIK"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Macron'un açıklamalarını kınadığı belirtilerek, söz konusu ifadeler "küstahça bir saçmalık" olarak nitelendirildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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