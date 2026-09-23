Bingöl’de bir lise pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki öğrenci hastanede tedavi altına alınırken, Bingöl Valiliği olaya ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonundaki yemekhanede saat 12.45 sıralarında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Asansör kazası sonucu 1 öğrenci yaralandı.

Bingöl’de lisede asansör kazası! Bir öğrenci yaralandı, adli ve idari inceleme başlatıldı

15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ YARALI

Olayın ihbar edilmesinin ardından okula emniyet, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrenciye gerekli ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı belirtildi. Asansör kazasına ilişkin Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bingöl’de lisede asansör kazası! Bir öğrenci yaralandı, adli ve idari inceleme başlatıldı

ADLİ ve İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, şöyle denildi:

Solhan ilçemizde bulunan Hüseyin Artunç Lisesi Pansiyonu yemekhanesinde yer alan asansörde meydana gelen talihsiz bir kaza sonucunda, bir öğrencimiz yaralanmıştır. Olayın ihbar edilmesinin ardından emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye intikal etmiş; öğrencimize gerekli ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilmiştir. Kazada yaralanan 15 yaşındaki öğrencimiz, ilk olarak Solhan Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Öğrencimizin sağlık durumu ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatılmıştır.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Bingöl Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıBingöl

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