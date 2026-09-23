Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasında çarpıcı sözler: “Yurt dışına para kaçırıldığını gördük”

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasında 63 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını açıkladı. Vatandaşların birikimlerinin başka yerlere aktarıldığını ve yurt dışına para kaçırıldığını söyleyen Gürlek, “Bizim şu an asıl amacımız” diyerek paraları geri getirip mağdurların paralarını almalarını sağlamak istediklerini belirtti. Gürlek, banka hesapları ve mal varlıklarına tedbir konulduğunu belirterek, soruşturmanın genişleyeceğini ifade etti.

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Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, gazeteci Cüneyt Özdemir'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, fon ve borsa işlemlerine yönelik soruşturmalarda 63 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtirken, 4 kişinin tutuklandığını söyledi. Bakan Gürlek ayrıca yaklaşık 690 faili meçhul dosyanın yeniden incelendiğini ve şu ana kadar 46 olayın aydınlatıldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

FON SORUŞTURMASINDA 63 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Sermaye piyasalarında son dönemde gündeme gelen fon soruşturmalarına ilişkin konuşan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen süreçte 63 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

Hâlen gözaltında olanlar var, sorgusu devam edenler var adli anlamda. SPK'nın suç duyurusu üzerine biz sürece başladık. Daha önce de takip ettiğimiz vardı ama fonlarda yani bir hareketlilik olduğunu biz sürekli olarak gözlemliyorduk, ben Başsavcıyken. Şu an borsada 8,5 milyon kişi var. Yani bunlar vatandaşlarımız, gece gündüz dişinden tırnağından biriktirmiş olduğu yatırımlarını tamamen yani bir şey olması sebebiyle, yatırım olması amacıyla buraya yatırıyor. Tabii burada bir kısım bakıyorsunuz hisseler diyelim, bir kısım fonlar diyelim normal rayicinde seyrederken bir kısım hisseler inanılmaz bir şekilde yani %400, %500, %5000 yapan hisseler var. Tabii burada bir anormal artış var. Biz takip ediyoruz ama burada şu var: Burada Başsavcılık re'sen soruşturma yapamıyor. Bunun altını çizmek lazım. Burada SPK kurumumuz var. Bunları SPK'ya bildiriyoruz. SPK'nın soruşturma izni vermesi lazım. Yani soruşturma izni vermeden Başsavcılık yapamıyor. SPK bizim ihbarımız üzerine de soruşturma izni verebilir, re'sen kendisi tespit eder, kendisi de suç duyurusunda bulunur. Bu şekilde bir sistem işliyor.

Bu spekülasyon, manipülasyon diyoruz biz buna. Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlenen bir suç. Burada tabii sürekli olarak bunlar yapılabiliyor. İlk başta biliyorsunuz bu sistem tahtacılar üzerinden yürüyordu. İşte tahtacılar sisteme giriyordu, hareketlendiriyordu. Bir yeri yükseltiyordu, daha sonradan birden bıraktıkları zaman yani bir vatandaş kaybediyordu. Bunlarla ilgili tabii sürekli olarak SPK'nın bildirdiği durumlar da oluyordu. Bizim re'sen tespit edip işte SPK'ya gönderip soruşturma izni verip de dahil ettiğimiz de vardı. Ama fon mevzusu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu. Çok özellikle hareketli olduğu dönemler 2 yıllık ama takip etmiştik biz, başlamıştık yani bunları takip etmeye. Çünkü vatandaşlardan inanılmaz şikayet geliyor.

Bir de sosyal medyada da sürekli olarak bu fonlar tartışılıyor. Şimdi mesela isim vermeyeyim ben, bir tane hisse var. Bakıyorsunuz, bunun bir şirket merkezi yok. Ama hissenin değeri şu an Türk Hava Yolları'ndan, Aselsan'dan daha değerli. Yani bu hayatın olağan akışına aykırı. Yani burada bir hareketlenme olduğunu hissediyorduk. SPK da elbette görüyordu. Biz başsavcı arkadaşlarımız da görüyordu. İstanbul Başsavcılığı nezdinde, özellikle bu Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçlarına bakan özel bir birim kurmuştuk. Ben kendim başsavcıyken kurmuştum. Özellikle alanında uzman, teknik arkadaşlar bu konuda üç tane savcımız sadece bu suçlara bakıyordu ve gerçekten de donanımlı arkadaşlardı. Yani çünkü bu teknik bir suç. Yani özellikle manipülasyon suçu teknik bir suç. Oluşup oluşmadığı bakımından bir donanımlı arkadaşlardı yani.

Bizim şu an asıl amacımız o. Yani biz burada bir mağdur kesim olduğunu gördük. Yani fonlardan dolayı iyi niyetli olarak vatandaşlarımızın bir kısmının yıllarca yapmış olduğu birikimlerin, dişinden tırnağından tabiri caizse yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini, işte başka yerlere aktarıldığını gördük. Para kaçırıldığını da gördük, yurt dışına kaçırıldığını gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek. Yani burada bunları getirip gerçekten de iyi niyetli vatandaşlarımıza bu paraları almalarını sağlamak.

(Soruşturma genişler mi?) Yani genişler. Tabii burada şöyle, biliyorsunuz ilk başta bankalardaki değerlerine el koyduk, tedbir getirdik. İşte tapudaki taşınmazları devretmesini engelledik. Bankalara müzekkere yazdık. Yani o konuda ilk önlemleri aldı Başsavcılık. Bu çok önemliydi. Çünkü yani biliyorsunuz anlık olarak para hareketleri olabiliyor ama biz bunu durdurduk. Yakın zamanda da birkaç gün önce de biliyorsunuz yurt dışına para kaçırmaya çalıştılar. Yani bu tedbir bizim için çok önemliydi. Bir kısım şirketlere el koyduk, bir kısım mal varlıklarına el koyduk, bir kısmına tedbir kararı koyduk. Ama yaptığımız ilk şey şuydu: Bu işte kapatılan SPK tarafından tasfiye edilen fonlarla ilgili yöneticilerin, işte başkanlarının, 1. derece akrabalarının mal varlıklarının dondurulması. Yani tedbiren bizim Başsavcılığın emri olmadan bir işlem yapılmaması konusunda özellikle bankalara yazdık. Bu çok faydalı oldu.

(Cumhurbaşkanı konuyu takip ediyor mu?) Tabii yani Cumhurbaşkanımız da bu konuyu takip ediyor. Yani Maliye Bakanımızla zaten sürekli olarak bu konuda toplantı yapıyoruz. Yani bir süreç... Ama bu konuda dediğim gibi inşallah kısa sürede de mağduriyetler giderilecek. Ben şahsi olarak da şu an giderilmesi konusunda biz Maliye Bakanımızla birlikte sürekli toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımız da katıldı, işte BDDK Başkanımız da katıldı. Bu bir süreç, süreç devam ediyor. Elbette mağduriyetler kısa sürede giderilecektir. Bunlar dünyada da yaşandı, biliyorsunuz Amerika'da da kısa süre önce benzer bir şey oldu. Biz elimizden geldiğince yargı olarak bu süreçte sisteme katkı da bulunmak istiyoruz, katkı sağlıyoruz yani.

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“YÜZDE 400, 500, 5000 ARTAN HİSSELER VAR”

Sermaye piyasalarındaki olağan dışı hareketliliklerin takip edildiğini söyleyen Gürlek, bazı hisselerde çok yüksek oranlarda artış görüldüğünü belirterek savcılıkların Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki bazı suçlarda SPK sürecini beklemek zorunda olduğunu anlattı.

Fonlara ilişkin hareketliliğin özellikle son iki yılda arttığını anlatan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarına bakmak üzere uzman savcılardan oluşan özel bir birim oluşturduklarını söyledi.

Cüneyt Özdemir

“AMAÇ MAĞDURLARIN PARALARINI GERİ ALABİLMESİ”

Gürlek, soruşturmalardaki önceliklerden birinin yatırımcıların uğradığı zararın giderilmesi olduğunu ifade etti. Bazı paraların yurt dışına çıkarıldığını tespit ettiklerini söyleyen Gürlek, mal varlıkları, banka hesapları ve taşınmazlar üzerinde tedbir kararları uygulandığını belirtti.

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690 FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN İNCELENİYOR

Faili meçhul olaylara ilişkin çalışmalara da değinen Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birimin yaklaşık 690 dosyayı incelediğini söyledi.

Birimin doğrudan soruşturma yetkisi bulunmadığını vurgulayan Gürlek, uzmanların ilgili başsavcılıklar ve savcılarla koordinasyon içinde dosyaları teknik açıdan yeniden değerlendirdiğini ifade etti. Gürlek, bugüne kadar 46 olayın aydınlatıldığını söyledi. Bu sayı daha önceki açıklamalarında da kamuoyuna duyurulmuştu.

İBB DAVALARINA İLİŞKİN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Gürlek'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen davalar ve bu süreçlerin siyasi amaç taşıdığı yönündeki eleştiriler de soruldu.

Gürlek bu iddiaları reddederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde yürütülen dosyalarda yalnızca tanık veya itirafçı beyanlarının değil, MASAK raporları, banka hareketleri ve baz istasyonu kayıtları gibi delillerin de bulunduğunu söyledi. Devam eden yargılamalarda hangi suçlamalardan mahkûmiyet ya da beraat kararı çıkacağına mahkemelerin karar vereceğini söyledi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINI ANLATTI

Uyuşturucu operasyonlarında kamuoyunda tanınan kişilerin gözaltına alınmasına yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Gürlek, operasyonların kullanıcıdan temin edene, dağıtıcıdan uyuşturucuyu ülkeye sokan yapılara ulaşmayı amaçlayan bir zincir üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Gürlek, kullanıcıların ifadelerinden hareketle dağıtım ağının üst kademelerine ulaşılabildiğini savundu.

GÜRLEK'TEN 2028 SEÇİMLERİ AÇIKLAMASI

Gürlek'e daha önce yaptığı ve kamuoyunda tartışılan seçim açıklaması da soruldu. Sözlerinin farklı yorumlandığını belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028'de yeniden aday olmak istediğini söyledi.

Gürlek, “Cumhurbaşkanımız 2028 yılında tekrardan aday olmak istiyor. Normalde seçimler 2028 yılında yapılacak. 2028 yılındaki seçimde Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla seçimin olumlu neticelenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu ifade Gürlek'in siyasi değerlendirmesi niteliğinde.

Gürlek, New York temasları kapsamında Türkiye ile ABD arasındaki adli iş birliği ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği kişilerle ilgili dosyaların da görüşüldüğünü belirtti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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