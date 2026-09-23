Boyun fıtığı ameliyatı sonrası felç kaldığını iddia etti! Hukuk mücadelesi başlattı

Sakarya’da boyun fıtığı şikayetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyat edildikten sonra felç kaldığını öne süren hasta, tedavide malpraktis bulunduğu iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme, hastanenin sigorta şirketine davanın ihbar edilmesine ve aydınlatılmış onam belgesinin dosyaya sunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Sakarya'da bir fabrikada çalışan işçi, boyun fıtığı şikayetiyle Serdivan ilçesinde bulunan Özel Adatıp Hastanesi'ne başvurdu. Operasyon kararı verilen hasta girdiği ameliyatın ardından iddiaya göre felç kaldı.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Hasta, uygulanan tedavide malpraktis bulunduğu iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Açılan davasının ilk celsesi Sakarya Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katılım sağladı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayan celse, taraf avukatlarının beyanlarının ve taleplerinin dinlenmesiyle devam etti.

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TAZMİNAT TALEBİ

Duruşmada söz alan davacının avukatı, yaşanan mağduriyeti vurgulayarak ihmali bulunanların tazminat ödemesini talep ederken, davalı hekimin avukatları ise ikinci bir tanık listesi sunmak istedi.

SİGORTA ŞİRKETİ DE DOSYAYA DAHİL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, davalının avukatlarının ikinci tanık listesi talebini reddederken, hastanenin sigorta şirketine davanın ihbar edilmesine ve aydınlatılmış onam belgesinin dosyaya sunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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