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Yeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?

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Yeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?
Başlık ResmiAvengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?

Marvel Sinematik Evreni'nin en çok ses getiren yapımlarından Avengers: Endgame, yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönüyor. Marvel Studios, 2019 yılında vizyona giren filmin “Avengers Endgame: Encore” adı verilen özel gösteriminin tarihini duyurdu. Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak merak edilirken IMAX ve Infinity Vision seçenekleriyle sinemaseverlerle buluşacak gösterimde, Avengers: Doomsday için hazırlanan özel içerik de izleyicilere sunulacak.

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Marvel hayranlarının yakından takip ettiği Avengers: Endgame, yaklaşık 7 yılın ardından yeniden sinema salonlarına taşınıyor. Marvel Studios, Avengers serisinin unutulmaz yapımlarından biri olan Endgame için özel bir sinema gösterimi hazırladı. Peki, Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?

Yeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?
Başlık ResmiYeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?

AVENGERS ENDGAME ENCORE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marvel tarafından açıklanan programa göre Avengers Endgame: Encore 25 Eylül 2026 tarihinde sinemalarda gösterilmeye başlanacak.

Böylece Avengers: Endgame, 2019'daki ilk gösteriminin ardından 2026 yılında özel bir etkinlikle yeniden beyaz perdeye taşınmış olacak. Marvel'ın duyurusuna göre etkinlik kapsamında yaklaşan Avengers: Doomsday filminden özel bir ön gösterim de sunulacak.

Yeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?
Başlık ResmiYeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?

AVENGERS ENDGAME: ENCORE NEREDE İZLENİR, IMAX VAR MI?

Avengers Endgame: Encore, 25 Eylül 2026'dan itibaren sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak. Marvel, gösterim için IMAX ve Infinity Vision seçeneklerinin de bulunacağını açıkladı.


Yeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?
Başlık ResmiYeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?

AVENGERS: DOOMSDAY NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avengers: Doomsday 18 Aralık 2026'da sinemalarda gösterime girecek. Film Avengers: Endgame'in devamı olacak. Filmin hikayesinin merkezinde ise Doctor Doom bulunuyor. Victor von Doom karakterini Robert Downey Jr. canlandırıyor.

Yeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?
Başlık ResmiYeniden beyaz perdede! Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?

Marvel'ın farklı ekip ve karakterleri aynı hikayede bir araya gelecek. Filmde Avengers, New Avengers, Wakanda, Fantastik Dörtlü ve X-Men gibi farklı grupların Doctor Doom'a karşı aynı mücadelede buluşması planlanıyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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