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Spor

EuroLeague'de yeni sezon başlıyor: İlk hafta programı

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EuroLeague'de yeni sezon başlıyor: İlk hafta programı
Başlık ResmiEuroLeaguede yeni sezon başlıyor: İlk hafta programı

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2026-2027 sezonu, 24 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla start alacak. 10 ülkeden 20 takımın yer alacağı EuroLeague'de 8 sezon sonra 3 Türk ekibi mücadele edecek.

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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de bu sezon 20 takım mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre 38 hafta oynanacak normal sezon, 16 Nisan 2027'de tamamlanacak. Play-in müsabakaları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027'de gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final, 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

2026-2027 sezonunun perdesinin açılacağı EuroLeague'de 11 şampiyonlukla Real Madrid, turnuvanın en başarılı takımı olarak öne çıkıyor.
Başlık Resmi2026-2027 sezonunun perdesinin açılacağı EuroLeague'de 11 şampiyonlukla Real Madrid, turnuvanın en başarılı takımı olarak öne çıkıyor.

SEKİZ SEZON SONRA 3 TÜRK TAKIMI

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin'in yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin temsilci sayısı, Beşiktaş'ın özel davetle lige dahil edilmesiyle 3'e yükseldi. Avrupa Ligi'nde en son 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka olmak üzere 3 Türk takımı yer almıştı.

2012-2013 sezonunun ardından EuroLeague'e dönen Beşiktaş, ilk maçında 25 Eylül Cuma günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.

Anadolu Efes yarın Barcelona (İspanya) deplasmanında sezonu açarken, Fenerbahçe Tarfin ise 25 Eylül'de İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

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20 TAKIMLI FORMAT DEVAM EDİYOR

Geçen sezon takım sayısının 18'den 20'ye yükseltildiği Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda da 20 ekip mücadele edecek. Beşiktaş'ın organizasyona dahil olmasıyla Fransa ekibi Monaco ise bu sezon Avrupa Ligi'nde yer alamayacak.

10 ÜLKEDEN 20 TAKIM

İspanya, organizasyonda 4 takımla en fazla temsilciye sahip ülke olurken Türkiye 3 ekiple mücadele edecek. Fransa, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den 2'şer, Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise birer takım yer alacak.

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EuroLeague'de şampiyon Olympiakos

EuroLeague'de bu sezon yer alacak takımlar şöyle:

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia
Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş
Fransa: Paris Basketbol, LDLC ASVEL
Sırbistan: Kızılyıldız, Partizan
İtalya: Armani Olimpia Milan, Virtus Bologna
Yunanistan: Panathinaikos AKTOR, Olympiakos
İsrail: Maccabi Rapyd, Hapoel IBI
Almanya: Bayern Münih
Litvanya: Zalgiris
Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Basketbol

PLAY-IN SİSTEMİ SÜRECEK

Avrupa Ligi'nde play-off'lara katılacak son iki takım, bu sezon da play-in müsabakalarıyla belirlenecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler doğrudan play-off bileti alacak. Normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu basamakta bitiren takımlar ise kalan iki play-off bileti için play-in'de mücadele edecek. Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki karşılaşmanın galibi, 7'nci sıradan play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9'uncu ile 10'uncu sıradaki takımlar arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8'inci sıradan play-off bileti alacak. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler, Dörtlü Final'e yükselecek.

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LİG TARİHÇESİ

İlk defa 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyon, 1991'den itibaren FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı. FIBA ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi adı altında iki ayrı organizasyon gerçekleştirildi. 2001-2002 sezonundan itibaren ise Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı basketbol organizasyonu tek turnuva olarak düzenlenmeye devam etti.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarının programı şöyle:

24 Eylül Perşembe
19.00 Hapoel IBI-Bayern Münih (Arena 8888)
19.00 Dubai Basketbol-Real Madrid (Coca Cola Arena)
21.00 Kızılyıldız-Zalgiris (Belgrad Arena)
21.15 Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol (Telekom Center)
21.30 Barcelona-Anadolu Efes (Palau Blaugrana)
21.30 Baskonia-Olympiakos (Buesa Arena)
21.45 LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd (LDLC Arena)

25 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Valencia Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
20.45 Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna (Ülker Spor ve Etkinlik)
21.45 Partizan-Armani Olimpia Milan (Belgrad Arena)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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