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Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Başlık ResmiAnkara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaşın istifasına CHPden ilk tepki

CHP'den, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parti üyeliğinden istifasına ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir." ifadesini kullandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise Yavaş'ın kararına ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun. Siyasi aidiyetini netleştirmiş." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın istifa kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yazılı açıklamasında, "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.' Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."

"SİYASİ AİDİYETİNİ NETLEŞTİRDİ"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise, Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifa kararına ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun. Siyasi aidiyetini netleştirmiş." dedi.

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Mansur Yavaş'ın "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım." sözlerine ilişkin olarak Sarı, "Kendisini siyasi partilerin üstünde görmesi hadsizlik mi oluyor?" ifadelerini kullandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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