Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın istifa kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yazılı açıklamasında, "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.' Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."