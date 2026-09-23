ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada savaşları sona erdirdiğinden ABD'ye 21 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü aldığına, hatta ülkedeki suç oranlarına kadar birçok konuda çarpıcı iddialarda bulundu. Ancak CNN International'ın 'doğruluk kontrolü' yaptığı analizinde Trump'ın açıklamalarının önemli bir bölümünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, savaşlardan iklim değişikliğine, ABD'ye yapılan yatırımlardan suç oranlarına kadar birçok konuda dikkat çeken iddialarda bulundu. Ancak CNN International'ın gerçeklik kontrolünde, Trump'ın açıklamalarındaki bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı veya ciddi şekilde abartıldığı tespit edildi.

'8 SAVAŞI SONA ERDİRDİĞİ' İDDİASI

Trump, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada göreve geldiğinden bu yana sekiz savaşı sona erdirdiğini söyledi. Ancak CNN International'ın analizine göre Trump'ın savaş olarak sıraladığı bazı başlıklar gerçekte savaş niteliği taşımıyor. Mısır ile Etiyopya arasındaki gerilimin bir baraj projesi nedeniyle yaşanan diplomatik anlaşmazlık olduğu, Sırbistan ile Kosova arasındaki durumun da Trump'ın iddia ettiği gibi sona erdirilmiş bir savaş olmadığı belirtildi.

Savaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı

GERÇEKTE ‘SONA ERMEYEN’ ÇATIŞMALAR

Trump ayrıca Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki çatışmayı da sona erdirdiğini savundu. Ancak iki ülke arasında ABD'nin arabuluculuğuyla bir barış anlaşmasına varılmasına rağmen çatışmaların tamamen sona ermediği ifade edildi. Gazze'deki savaş konusunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. ABD'nin arabuluculuğuyla ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail'in bölgede saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Trump'ın 2025'te İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesine katkı sağladığı belirtilirken, 2026'da İran'a karşı yeni bir savaşın yaşandığına dikkat çekildi.

Savaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı

YETKİLİLER ‘DÜNYA ISINIYOR’ TRUMP İSE ‘SOĞUYOR’ DEDİ

Trump'ın küresel ısınmayla ilgili açıklamaları da CNN International'ın analizinde ele alındı. ABD Başkanı, yıllar önce dünyanın küresel ısınma nedeniyle 12 yıl içinde yok olacağı yönündeki uyarılara gönderme yaparak dünyanın aksine soğuduğunu ve kimsenin ölmediğini öne sürdü.

Ancak iklim biliminde küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramlarının farklı anlamlarda kullanıldığı, Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre son 11 yılın kayıtlardaki en sıcak 11 yıl olduğu ve 2023, 2024 ile 2025'in en sıcak üç yıl arasında bulunduğu belirtildi. Trump'ın bahsettiği "12 yıl" ifadesinin de dünyanın 12 yıl içinde yok olacağı anlamına gelmediği, 2018'de yayımlanan bilimsel raporda küresel sıcaklık artışını sınırlamak için bu süre içinde ciddi adımlar atılması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.

Savaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı

21 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ DE TARTIŞMA KONUSU

Trump'ın ABD'ye 21 trilyon dolarlık yeni yatırım taahhüdü alındığı yönündeki açıklaması da tartışma konusu oldu. CNN International, bu rakamı destekleyen somut bir kanıt bulunmadığını belirtti. Beyaz Saray'ın internet sitesinde Trump'ın ikinci döneminde 11,2 trilyon dolarlık yatırım duyurusu yapıldığı ifade edilirken, daha önce CNN tarafından yapılan incelemede bu listenin yatırımın yanı sıra ticaret ve ekonomik iş birliği vaatlerini de içerdiği ortaya konmuştu.

‘MÜHİMMAT STOKLARINDA AÇIK VAR’

Trump, İran savaşı nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki iddiaları da reddederek ülkenin her zamankinden daha fazla mühimmata sahip olduğunu savundu. Ancak CNN International'ın aktardığı federal raporlarda, savaşta kullanılan mühimmatın bazı stratejik stoklarda açığa yol açtığı ve üretim kapasitesinin artırılması konusunda sorunlar yaşandığı belirtildi. Kongre Bütçe Ofisi de özellikle füze savunma önleyicilerinde ciddi bir azalma olduğunu ve stokların yeniden oluşturulmasının yıllar sürebileceğini bildirdi. Savunma Bakanlığı ise mühimmat açığı bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmeyi sürdürdü.

SUÇ ORANININ YÜZDE 87 ORANINDA AZALDIĞINI SÖYLEDİ AMA…

Trump'ın Washington DC'deki suç oranlarına ilişkin açıklaması da CNN International'ın analizinde gerçeği yansıtmayan iddialar arasında yer aldı. Trump, göreve geldiğinde başkentte suç oranlarının çok yüksek olduğunu ve o tarihten bu yana yüzde 87 oranında azaldığını söyledi. Ancak yerel polis verilerine göre Washington'daki toplam suç vakaları 2024'ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 23, 2025'e kıyasla ise yaklaşık yüzde 15 azaldı.

Böylece Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında savaşlar, iklim değişikliği, yatırımlar, mühimmat stokları ve Washington DC'deki suç oranları konusunda yaptığı çok sayıda açıklamanın, mevcut verilerle tam olarak örtüşmediği ortaya çıktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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