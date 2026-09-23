Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Savaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Savaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı
Başlık ResmiSavaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada savaşları sona erdirdiğinden ABD'ye 21 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü aldığına, hatta ülkedeki suç oranlarına kadar birçok konuda çarpıcı iddialarda bulundu. Ancak CNN International'ın 'doğruluk kontrolü' yaptığı analizinde Trump'ın açıklamalarının önemli bir bölümünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Kaydet
|

Geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, savaşlardan iklim değişikliğine, ABD'ye yapılan yatırımlardan suç oranlarına kadar birçok konuda dikkat çeken iddialarda bulundu. Ancak CNN International'ın gerçeklik kontrolünde, Trump'ın açıklamalarındaki bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı veya ciddi şekilde abartıldığı tespit edildi.

'8 SAVAŞI SONA ERDİRDİĞİ' İDDİASI

Trump, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada göreve geldiğinden bu yana sekiz savaşı sona erdirdiğini söyledi. Ancak CNN International'ın analizine göre Trump'ın savaş olarak sıraladığı bazı başlıklar gerçekte savaş niteliği taşımıyor. Mısır ile Etiyopya arasındaki gerilimin bir baraj projesi nedeniyle yaşanan diplomatik anlaşmazlık olduğu, Sırbistan ile Kosova arasındaki durumun da Trump'ın iddia ettiği gibi sona erdirilmiş bir savaş olmadığı belirtildi.

Savaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı
Başlık ResmiSavaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı

GERÇEKTE ‘SONA ERMEYEN’ ÇATIŞMALAR

Trump ayrıca Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki çatışmayı da sona erdirdiğini savundu. Ancak iki ülke arasında ABD'nin arabuluculuğuyla bir barış anlaşmasına varılmasına rağmen çatışmaların tamamen sona ermediği ifade edildi. Gazze'deki savaş konusunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. ABD'nin arabuluculuğuyla ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail'in bölgede saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Trump'ın 2025'te İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesine katkı sağladığı belirtilirken, 2026'da İran'a karşı yeni bir savaşın yaşandığına dikkat çekildi.

Savaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı
Başlık ResmiSavaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı

YETKİLİLER ‘DÜNYA ISINIYOR’ TRUMP İSE ‘SOĞUYOR’ DEDİ

Trump'ın küresel ısınmayla ilgili açıklamaları da CNN International'ın analizinde ele alındı. ABD Başkanı, yıllar önce dünyanın küresel ısınma nedeniyle 12 yıl içinde yok olacağı yönündeki uyarılara gönderme yaparak dünyanın aksine soğuduğunu ve kimsenin ölmediğini öne sürdü.

Ancak iklim biliminde küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramlarının farklı anlamlarda kullanıldığı, Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre son 11 yılın kayıtlardaki en sıcak 11 yıl olduğu ve 2023, 2024 ile 2025'in en sıcak üç yıl arasında bulunduğu belirtildi. Trump'ın bahsettiği "12 yıl" ifadesinin de dünyanın 12 yıl içinde yok olacağı anlamına gelmediği, 2018'de yayımlanan bilimsel raporda küresel sıcaklık artışını sınırlamak için bu süre içinde ciddi adımlar atılması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.

Savaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı
Başlık ResmiSavaşlardan yatırımlara… Trump’ın BM’deki iddiaları mercek altında: ABD basını gerçeği ortaya çıkardı

21 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ DE TARTIŞMA KONUSU

Trump'ın ABD'ye 21 trilyon dolarlık yeni yatırım taahhüdü alındığı yönündeki açıklaması da tartışma konusu oldu. CNN International, bu rakamı destekleyen somut bir kanıt bulunmadığını belirtti. Beyaz Saray'ın internet sitesinde Trump'ın ikinci döneminde 11,2 trilyon dolarlık yatırım duyurusu yapıldığı ifade edilirken, daha önce CNN tarafından yapılan incelemede bu listenin yatırımın yanı sıra ticaret ve ekonomik iş birliği vaatlerini de içerdiği ortaya konmuştu.

‘MÜHİMMAT STOKLARINDA AÇIK VAR’

Trump, İran savaşı nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki iddiaları da reddederek ülkenin her zamankinden daha fazla mühimmata sahip olduğunu savundu. Ancak CNN International'ın aktardığı federal raporlarda, savaşta kullanılan mühimmatın bazı stratejik stoklarda açığa yol açtığı ve üretim kapasitesinin artırılması konusunda sorunlar yaşandığı belirtildi. Kongre Bütçe Ofisi de özellikle füze savunma önleyicilerinde ciddi bir azalma olduğunu ve stokların yeniden oluşturulmasının yıllar sürebileceğini bildirdi. Savunma Bakanlığı ise mühimmat açığı bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmeyi sürdürdü.

SUÇ ORANININ YÜZDE 87 ORANINDA AZALDIĞINI SÖYLEDİ AMA…

Trump'ın Washington DC'deki suç oranlarına ilişkin açıklaması da CNN International'ın analizinde gerçeği yansıtmayan iddialar arasında yer aldı. Trump, göreve geldiğinde başkentte suç oranlarının çok yüksek olduğunu ve o tarihten bu yana yüzde 87 oranında azaldığını söyledi. Ancak yerel polis verilerine göre Washington'daki toplam suç vakaları 2024'ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 23, 2025'e kıyasla ise yaklaşık yüzde 15 azaldı.

Böylece Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında savaşlar, iklim değişikliği, yatırımlar, mühimmat stokları ve Washington DC'deki suç oranları konusunda yaptığı çok sayıda açıklamanın, mevcut verilerle tam olarak örtüşmediği ortaya çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın resmi davetine katıldı
BM Zirvesi
DÜNYA

BM Zirvesi'nde dikkat çeken görüntü! Şara, koltuğunu sandalyeyle değiştirdi
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
BM’deki iddiaları merceğe alındı, gerçek farklı çıktı
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
Salah'ın Trabzonspor performansını göklere çıkardılar
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
Alacaklılara yeni ödeme tarihi belli oldu
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
Haydarpaşa yıkılmaktan kurtarıldı
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
Kendisini devletin zirvesine yakın gösterdi
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
Yükselecek mi düşecek mi?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Kaydet
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
Kaydet
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.