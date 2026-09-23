Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın resmi davetine katıldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump tarafından verilen resmi davete katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kuruluna katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trumpın resmi davetine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda da "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kuruluna katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı." ifadeleri yer aldı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan dün de BM Genel Kurulu'na hitap etmiş; ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleri ile düzenlediği zirveye katılmıştı. Cumhurbaşkanı sonrasında ise birçok ülke lideriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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