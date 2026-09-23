Afyonkarahisarlı Necati Gündüz, bozkırın ortasına kurduğu bahçesiyle dikkatleri üzerine çekti. 42 dekar alanda 100'den fazla çeşitte meyve yetiştiren emekli öğretmen, 15 yıllık mücadelenin ardından çorak araziye yeşili getirdi.

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Dünya medyasına zaman zaman Arapların veya Çinlilerin çöl bölgelerini ağaçlandırması gündem olur. 69 yaşındaki Afyonlu Necati Gündüz'ün tek başına yaptığı da böyle bir ağaçlandırma mücadelesi...

Emekli öğretmen Gündüz, eşi ve ailesinin desteğiyle Çayırbağ, Beyyazı ve Çıkrık beldelerinin ortasında 15 yıl önce tarla satın aldı.

Bu 40-50 yıldır ekilip dikilmeyen kıraç araziye hünnap, badem, üzüm ve farklı türden fidanlar dikti.

Bozkırın ortasında tropik vaha! Emekli öğretmen kıraç arazide 4 bin ağacı yeşertti

KANADA'DAN HÜNNAP, AMERİKA'DAN PİKAN CEVİZİ, PAKİSTAN'DAN ŞAH DUTU

Tankerle getirdiği suyla fidanları büyüten Gündüz, zamanla farklı iklimlere has meyveleri üretmek için arazisini 42 dekara çıkardı.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden tropik ve ılıman iklimlerinde yetişen pikan cevizi, pawpaw, feijoa, guava, cennet hurması, aronya, mürver, Macar inciri, şah dutu, yediveren dutu ve zeytin gibi fidanları da temin eden Gündüz, 100'ün üzerindeki çeşitten oluşan 4 bin civarında ağaçtan bahçesinde üretim ve fidan yetiştiriciliği yapıyor.

Bozkırın ortasında tropik vaha! Emekli öğretmen kıraç arazide 4 bin ağacı yeşertti

Gündüz, yaklaşık 15 yıl önce başladıkları bu çalışmada verdikleri büyük mücadeleyle, dağın başını adeta yemyeşil bir vaha haline getirdiklerini söylüyor.

Kamu kurumlarının da kendilerine destek olduğunu dile getiren Gündüz, "Bahçeyi oluştururken yalnızca kendi üretimimizi artırmayı değil, farklı iklimlerde yetişen meyve türlerini Afyonkarahisar'a kazandırmayı da amaçladık. Kanada'dan hünnap, Amerika'dan pikan cevizi, Pakistan'dan şah dutu, Macaristan'dan incir gibi farklı fidanlar getirdik. Bizim bahçemizde yetişiyorsa bir başkasının bahçesinde de yetişecek. Dolayısıyla bundan ülke kazanacak, katma değer oluşacak. Bize de bunun mutluluğu yetiyor." diye konuştu.

Bozkırın ortasında tropik vaha! Emekli öğretmen kıraç arazide 4 bin ağacı yeşertti

"ALLAH BANA ÖMÜR VERDİĞİ SÜRECE..."

Gündüz, bahçesinde ağırlıklı olarak hünnap, badem, kayısı, erik, ceviz ve üzüm bulunduğunu ve her yıl yüklü miktarda ürün elde ettiğini anlattı.

Araştırmalarının halen devam ettiğini belirten Gündüz, son olarak "avatar üzümü" olarak bilinen, uzun taneli, siyah ve çekirdeksiz üzüm çeşidinin peşine düştüğünü vurguladı.

Bozkırın ortasında tropik vaha! Emekli öğretmen kıraç arazide 4 bin ağacı yeşertti

Bahçenin yalnızca meyve üretim alanı olmadığını, hayvanlar için de sığınak alanına dönüştüğünü vurgulayan Gündüz, "Onlar da buradaki meyvelerden faydalanıyor. İlerleyen süreçte burada 500 metrekarelik bir sera kurarak fidan yetiştirmeyi planlıyoruz. 69 yaşındayım ve Allah bana ömür verdiği sürece bildiklerimi insanlarla paylaşacağım." ifadesini kullandı.

Bozkırın ortasında tropik vaha! Emekli öğretmen kıraç arazide 4 bin ağacı yeşertti

Bozkırın ortasında tropik vaha! Emekli öğretmen kıraç arazide 4 bin ağacı yeşertti

Bozkırın ortasında tropik vaha! Emekli öğretmen kıraç arazide 4 bin ağacı yeşertti

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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