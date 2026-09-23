TMSF kayyım olarak atanmıştı! Alacaklılara yeni ödeme tarihi belli oldu

TMSF, kayyım olarak atandığı PARAM şirketleri hakkında yeni bir duyuru yaptı. Buna göre, ParamPOS müşterisi olan üye işyerlerine doğmuş hak edişlerinin yüzde 8'i oranındaki kısmı 23 Eylül tarihinde yapılacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7145 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi uyarınca 13 Temmuz 2026 tarihinde Turk Elektronik Para AŞ (PARAM) ve grup şirketlerinin yönetimine TMSF kayyım olarak atanmıştı. Söz konusu şirketlerin mali verileri, müşteri hesapları, alacak tutarlarına dair adli, idari ve hukuki incelemeler devam ederken, TMSF'den süreçle ilgili yeni bir açıklama geldi.

ÖDEME TARİHİ 23 EYLÜL

TMSF, ParamPOS müşterilerinin alacaklarıyla ilgili beklediği haberi verdi. TMSF'den yapılan açıklamada, "Daha önce, ParamPOS müşterisi olan üye işyerlerine, vadesi gelmiş ParamPOS hak edişlerinin (harcama itirazları hariç); 100.000 TL’ye kadar olan kısmı 12.08.2026 tarihinde, 250.000 TL’ye kadar olan kısmı 08.09.2026 tarihinde ödenmişti. Bu kez, ParamPOS müşterisi olan üye işyerlerine doğmuş hak edişlerinin %8’i oranındaki kısmı 23.09.2026 tarihinde ödenecektir." denildi.

TMSF'nin açıklaması şöyle devam etti:

"Bakiye ParamPOS alacaklarının, Şirketin mali imkanları ölçüsünde ödenebilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

Yine, Param Cüzdan-Kart müşterilerine belirtilen limitler dahilinde ödeme yapılabilmesi için teknik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin süreç en kısa sürede duyurulacaktır.

Gelişmelerin şeffaf bir şekilde paylaşılmasına devam edilecektir."

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