Şifresiz canlı yayın! Portekiz Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11'ler

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan başlıyor. İlk hafta karşılaşmalarında Portekiz ile Galler kozlarını paylaşacak. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz, sahasında Galler'i ağırlayacak. Portekiz Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken şifresiz canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler de netleşti. İşte, Portekiz Galler şifresiz canlı yayın bilgileri...

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Avrupa futbolunda milli takım heyecanı yeniden başlıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçları 24 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Portekiz ile Galler, ilk hafta programında karşı karşıya gelecek. Peki, Portekiz Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir?

Şifresiz canlı yayın! Portekiz Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11ler

PORTEKİZ GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Portekiz-Galler karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.



Şifresiz canlı yayın! Portekiz Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11ler

PORTEKİZ GALLER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Portekiz ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Şifresiz canlı yayın! Portekiz Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11ler

PORTEKİZ - GALLER MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: D. Costa, J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes, R. Neves, Vitinha, P. Neto, B. Fernandes, J. Félix, C. Ronaldo

Galler: D. Ward, N. Williams, B. Cabango, B. Davies, J. DaSilva, E. Ampadu, J. James, D. Brooks, S. Thomas, D. James, B. Johnson

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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