Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!
Milli maçlar nedeniyle verilen ara futbolseverlerin gündeminde. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak merak edilirken UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının ardından milli ara başladı. Kulüpler düzeyindeki mücadele kısa süreliğine dururken, futbolseverlerin odağı bu kez A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarına çevrildi. Türkiye 2026/27 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekibin 1. Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak?
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
A Milli Takım'ın son maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü İtalya ile yapılacak ve milli ara bitmiş olacak. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yapılacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Milli maç dönemindeki programı tamamlanmış olacak. Süper Lig'de ise milli aranın ardından 7. hafta maçları oynanacak.
UEFA'nın 2026/27 Uluslar Ligi takviminde grup aşamasının ilk maçları 24-26 Eylül, ikinci maçları 27-29 Eylül, üçüncü maçları 30 Eylül-3 Ekim ve dördüncü maçları 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli ara sonrasında Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. RAMS Park'taki mücadelenin başlama saati 20.00 olacak.
7. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Haftanın son maçında ise Eyüpspor ile Göztepe karşılaşacak.
ULUSLAR LİGİ TAKVİMİ
|MÜSABAKALAR
|TARİH ARALIĞI
|1. Maçlar
|24-26 Eylül 2026
|2. Maçlar
|27-29 Eylül 2026
|3. Maçlar
|30 Eylül - 3 Ekim 2026
|4. Maçlar
|4-6 Ekim 2026
|5. Maçlar
|12-14 Kasım 2026
|6. Maçlar
|15-17 Kasım 2026
|Çeyrek final, A/B ve B/C Ligleri terfi/küme düşme play-off turları
|25-30 Mart 2027
|Finaller (A Ligi)
|9-15 Haziran 2027
|C/D Ligleri play-off turu
|23-28 Mart 2028
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
|TARİH
|SAAT
|KULÜPLER
|9 Ekim 2026 Cuma
|20.00
|Galatasaray - Kasımpaşa
|10 Ekim 2026 Cumartesi
|13.30
|Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
|10 Ekim 2026 Cumartesi
|16.00
|Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
|10 Ekim 2026 Cumartesi
|16.00
|Samsunspor - Trabzonspor
|10 Ekim 2026 Cumartesi
|19.00
|Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
|11 Ekim 2026 Pazar
|13.30
|Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir
|11 Ekim 2026 Pazar
|16.00
|Gaziantep FK - Arca Çorum FK
|11 Ekim 2026 Pazar
|19.00
|Beşiktaş - Kocaelispor
|12 Ekim 2026 Pazartesi
|20.00
|Eyüpspor - Göztepe