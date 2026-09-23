Milli maçlar nedeniyle verilen ara futbolseverlerin gündeminde. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak merak edilirken UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı.

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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının ardından milli ara başladı. Kulüpler düzeyindeki mücadele kısa süreliğine dururken, futbolseverlerin odağı bu kez A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarına çevrildi. Türkiye 2026/27 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekibin 1. Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

A Milli Takım'ın son maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü İtalya ile yapılacak ve milli ara bitmiş olacak. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yapılacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Milli maç dönemindeki programı tamamlanmış olacak. Süper Lig'de ise milli aranın ardından 7. hafta maçları oynanacak.

UEFA'nın 2026/27 Uluslar Ligi takviminde grup aşamasının ilk maçları 24-26 Eylül, ikinci maçları 27-29 Eylül, üçüncü maçları 30 Eylül-3 Ekim ve dördüncü maçları 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli ara sonrasında Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. RAMS Park'taki mücadelenin başlama saati 20.00 olacak.

7. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Haftanın son maçında ise Eyüpspor ile Göztepe karşılaşacak.

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!

ULUSLAR LİGİ TAKVİMİ

MÜSABAKALAR TARİH ARALIĞI 1. Maçlar 24-26 Eylül 2026 2. Maçlar 27-29 Eylül 2026 3. Maçlar 30 Eylül - 3 Ekim 2026 4. Maçlar 4-6 Ekim 2026 5. Maçlar 12-14 Kasım 2026 6. Maçlar 15-17 Kasım 2026 Çeyrek final, A/B ve B/C Ligleri terfi/küme düşme play-off turları 25-30 Mart 2027 Finaller (A Ligi) 9-15 Haziran 2027 C/D Ligleri play-off turu 23-28 Mart 2028

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

TARİH SAAT KULÜPLER 9 Ekim 2026 Cuma 20.00 Galatasaray - Kasımpaşa 10 Ekim 2026 Cumartesi 13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler 10 Ekim 2026 Cumartesi 16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK 10 Ekim 2026 Cumartesi 16.00 Samsunspor - Trabzonspor 10 Ekim 2026 Cumartesi 19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 11 Ekim 2026 Pazar 13.30 Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir 11 Ekim 2026 Pazar 16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK 11 Ekim 2026 Pazar 19.00 Beşiktaş - Kocaelispor 12 Ekim 2026 Pazartesi 20.00 Eyüpspor - Göztepe

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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