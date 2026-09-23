Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!
Başlık ResmiMilli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Milli maçlar nedeniyle verilen ara futbolseverlerin gündeminde. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak merak edilirken UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının ardından milli ara başladı. Kulüpler düzeyindeki mücadele kısa süreliğine dururken, futbolseverlerin odağı bu kez A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarına çevrildi. Türkiye 2026/27 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekibin 1. Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!
Başlık ResmiMilli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

A Milli Takım'ın son maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü İtalya ile yapılacak ve milli ara bitmiş olacak. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yapılacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Milli maç dönemindeki programı tamamlanmış olacak. Süper Lig'de ise milli aranın ardından 7. hafta maçları oynanacak.

UEFA'nın 2026/27 Uluslar Ligi takviminde grup aşamasının ilk maçları 24-26 Eylül, ikinci maçları 27-29 Eylül, üçüncü maçları 30 Eylül-3 Ekim ve dördüncü maçları 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!
Başlık ResmiMilli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli ara sonrasında Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. RAMS Park'taki mücadelenin başlama saati 20.00 olacak.

7. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Haftanın son maçında ise Eyüpspor ile Göztepe karşılaşacak.

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!
Başlık ResmiMilli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!

ULUSLAR LİGİ TAKVİMİ

MÜSABAKALARTARİH ARALIĞI
1. Maçlar24-26 Eylül 2026
2. Maçlar27-29 Eylül 2026
3. Maçlar30 Eylül - 3 Ekim 2026
4. Maçlar4-6 Ekim 2026
5. Maçlar12-14 Kasım 2026
6. Maçlar15-17 Kasım 2026
Çeyrek final, A/B ve B/C Ligleri terfi/küme düşme play-off turları25-30 Mart 2027
Finaller (A Ligi)9-15 Haziran 2027
C/D Ligleri play-off turu23-28 Mart 2028
Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!
Başlık ResmiMilli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak? UEFA Uluslar Ligi için geri sayım başladı!

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

TARİHSAATKULÜPLER
9 Ekim 2026 Cuma20.00Galatasaray - Kasımpaşa
10 Ekim 2026 Cumartesi13.30Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
10 Ekim 2026 Cumartesi16.00Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
10 Ekim 2026 Cumartesi16.00Samsunspor - Trabzonspor
10 Ekim 2026 Cumartesi19.00Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
11 Ekim 2026 Pazar13.30Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir
11 Ekim 2026 Pazar16.00Gaziantep FK - Arca Çorum FK
11 Ekim 2026 Pazar19.00Beşiktaş - Kocaelispor
12 Ekim 2026 Pazartesi20.00Eyüpspor - Göztepe
İLGİLİ HABERLER
A Milli Takım
SPOR
A Milli Takım'da Orkun Kökçü idmanda yer almadı
Türkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç Bursa
HABERLER
Türkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç Bursa'da oynanacak
Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür milli maçta oynayacak mı? Türkiye-Fransa maçı aday kadrolar açıklandı!
HABERLER
Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür milli maçta oynayacak mı? Türkiye-Fransa maçı aday kadrolar açıklandı!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
BM’deki iddiaları merceğe alındı, gerçek farklı çıktı
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
Salah'ın Trabzonspor performansını göklere çıkardılar
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
Alacaklılara yeni ödeme tarihi belli oldu
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
Haydarpaşa yıkılmaktan kurtarıldı
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
Kendisini devletin zirvesine yakın gösterdi
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
Yükselecek mi düşecek mi?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a imalı şaka!
Şara'dan Trump'a imalı şaka!
Kaydet
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Kaydet
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.